Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει τα κλεμμένα στους Γερμανούς

O Βασιλιάς Κάρολος και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν στην επίσημη παρουσίαση της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο

Σε συνέντευξή που έδωσε πριν λίγες ημέρες στους «Financial Times» ένιψε τας χείρας του, υποστηρίζοντας πως το Βρετανικό Μουσείο είναι εκείνο που λαμβάνει τις αποφάσεις: «Τελικά είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα, αλλά είμαι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι που στηρίζω απόλυτα».Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου,, πάλι, επιχειρεί να παρουσιάσει τον προσωρινό δανεισμό από την Γαλλία της ιστορικής, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο, ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Θα ήλπιζε κανείς πως το γεγονός ότι χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ θα μπορούσε να προσφέρει μια αμυδρή ελπίδα για να προχωρήσουμε (σχετικά με τα Γλυπτά). Ελπίζω να σημειωθεί κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο» δήλωσε, προ ημέρων, επίσης στους «Financial Times».Βέβαια, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις καθώς η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αποτελεί κλεμμένο πολιτιστικό θησαυρό γι' αυτό και δεν έχει αμφισβητηθεί η κυριότητά της. Μπορεί το μήκους 70 μέτρων μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς να δημιουργήθηκε στην Αγγλία, επρόκειτο όμως για παραγγελία η οποία εξ αρχής προοριζόταν να ταξιδέψει στη Γαλλία.Προφανώς η λύση του δανεισμού θα ήταν ιδανική λύση για το Βρετανικό Μουσείο το οποίο πρέπει να αδειάσει αρκετές από τις αίθουσές του προκειμένου να προβεί στη μεγάλη και πολυδάπανη ανακαίνιση των χώρων του που έχει εξαγγελθεί.Η Ελλάδα, όμως, όπως έχει επικοινωνηθεί επανειλημμένα και από επίσημα χείλη, δεν πρόκειται να δεχτεί καμία λύση η οποία να περιλαμβάνει δανεισμό μιας και αυτό συνεπάγεται αναγνώριση της κυριότητας των κλεμμένων Γλυπτών στους Βρετανούς.