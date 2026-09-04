Η Μάγκι Τζίλενχαλ μετέτρεψε την Ντακότα Τζόνσον σε Μέριλιν Μονρόε με Τεχνητή Νοημοσύνη για τη νέα της ταινία αλλά «δεν λειτούργησε»
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Μάγκι Τζίλενχαλ Μέριλιν Μονρόε Τεχνητή Νοημοσύνη Ταινία Ντακότα Τζόνσον

Η Μάγκι Τζίλενχαλ μετέτρεψε την Ντακότα Τζόνσον σε Μέριλιν Μονρόε με Τεχνητή Νοημοσύνη για τη νέα της ταινία αλλά «δεν λειτούργησε»

Η ηθοποιός υποδύεται την αείμνηστη σταρ του Χόλιγουντ στη μικρού μήκους ταινία «Flesh Impact»

Η Μάγκι Τζίλενχαλ μετέτρεψε την Ντακότα Τζόνσον σε Μέριλιν Μονρόε με Τεχνητή Νοημοσύνη για τη νέα της ταινία αλλά «δεν λειτούργησε»
Ιωάννα Μαρίνου
Με την τεχνητή νοημοσύνη πειραματίστηκε η Μάγκι Τζίλενχαλ προκειμένου να μετατρέψει την Ντακότα Τζόνσον σε Μέριλιν Μονρό για τη μικρού μήκους ταινία της «Flesh Impact». Ωστόσο, τελικά εγκατέλειψε το σχέδιο αυτό, καθώς αισθάνθηκε πως «δεν λειτουργούσε».

Μιλώντας σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Βενετίας, η ηθοποιός εξήγησε ότι το έργο παρουσιάζει αναδρομές στη ζωή της αείμνηστης σταρ του Χόλιγουντ όταν ήταν περίπου 30 ετών, με την Ντακότα Τζόνσον να την υποδύεται στα συγκεκριμένα πλάνα. «Και οι άνθρωποι που μου ανέθεσαν αυτό το πρότζεκτ μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσω AI. Και το δοκίμασα. Ήμουν σε φάση “εντάξει, έχω περιέργεια, δεν ξέρω, ας δούμε”», επισήμανε τότε.

Η Τζίλενχαλ έπειτα αποκάλυψε: «Η ιδέα ήταν να εκπαιδεύσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη πάνω στη Μέριλιν και στη συνέχεια να βάλουμε το πρόσωπό της πάνω στο πρόσωπο της Ντακότα. Δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό και, στο τέλος, το πέταξα, γιατί αυτό που έβγαινε από την Ντακότα καθώς υποδυόταν τη Μέριλιν Μονρόε ήταν πολύ πιο συγκινητικό, ανθρώπινο και ζωντανό. Ουσιαστικά, δεν λειτούργησε καθόλου. Όλοι οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε εξαρχής να κάνουμε αυτό το πρότζεκτ, στην εκδοχή με την τεχνητή νοημοσύνη εξουδετερώθηκαν».

Η Ντακότα Τζόνσον ως Μέριλιν Μονρόε στην ταινία «Flesh Impact»

Η πρώτη εικόνα της Ντακότα Τζόνσον ως Μέριλιν Μονρόε από την ταινία, δόθηκε στη δημοσιότητα  τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από την αυτοκινητοβιομηχανία Genesis, η οποία συνεργάζεται με την Τζίλενχαλ για την παραγωγή, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εμβληματικής σταρ.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται πως η ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Μονρόε στην κορυφή της δόξας της, ενώ η Έλεν Μπέρστιν θα υποδυθεί μια διαφορετική εκδοχή της ηθοποιού, «τη Μέριλιν που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει».
Ιωάννα Μαρίνου

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