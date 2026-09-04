Η θυελλώδης σχέση της Μέριλιν Μονρόε και του Άρθουρ Μίλερ γίνεται μιούζικαλ στο Λέστερ της Αγγλίας
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Μέριλιν Μονρόε Άρθουρ Μίλερ Μιούζικαλ Λονδίνο

Η θυελλώδης σχέση της Μέριλιν Μονρόε και του Άρθουρ Μίλερ γίνεται μιούζικαλ στο Λέστερ της Αγγλίας

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Σεπτεμβρίου - Θα προβάλλεται έως τις 2 Οκτωβρίου 2027

Η θυελλώδης σχέση της Μέριλιν Μονρόε και του Άρθουρ Μίλερ γίνεται μιούζικαλ στο Λέστερ της Αγγλίας
Τη σχέση της Μέριλιν Μονρόε και του Άρθουρ Μίλερ φέρνει στη σκηνή το νέο μιούζικαλ «Misfits Together», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο πολιτιστικό κέντρο Curve στο Λέστερ της Αγγλίας, το φθινόπωρο του 2027.

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν ο frontman των Bastille, Νταν Σμιθ και ο Ραλφ Πελεϊμάουντερ, ενώ το κείμενο έχει αναλάβει η Σάρλοτ Μπόγκαρντ Μακλάουντ.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Studio από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2027, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νικολάι Φόστερ.


Με φόντο τις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 1950 το «Misfits Together» ακολουθεί τη σταρ του Χόλιγουντ και τον κορυφαίο θεατρικό συγγραφέα καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τη σχέση τους παράλληλα με τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος, τις πολιτικές διώξεις και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Το μιούζικαλ επικεντρώνεται στις προσπάθειες της Μονρόε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα της, την ίδια ώρα που ο Μίλερ έρχεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις του Μακαρθισμού και τη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 29 Ιουνίου του 1956 και έμεινε μαζί έως το 1961.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα What's On Stage, πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παραγωγή στο θέατρο του Νταν Σμιθ, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός των Bastille. Έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Πελεϊμάουντερ, στο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «Give Me the Future» των Bastille, καθώς και στο «Annie Oakley Hanging». Από την πλευρά του, ο Πελεϊμάουντερ είναι ο frontman του indie ροκ συγκροτήματος To Kill a King, ενώ έχει συνυπογράψει την επιτυχία «Perfume» του Rag'n'Bone Man.

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«Πρόκειται για μια ιστορία 75 ετών, κι όμως παραμένει απίστευτα επίκαιρη: οι πολωτικές πολιτικές, ο σεξισμός, η απειλή των μαύρων λιστών που καταστρέφουν καριέρες, όλα μοιάζουν σαν να βγήκαν από τις σημερινές εφημερίδες», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι μουσικοί.

Συμπλήρωσαν ότι το έργο αποτελεί την πρώτη τους απόπειρα στη συγγραφή τραγουδιών για μιούζικαλ, επισημαίνοντας πως «απόλαυσαν την αίσθηση ελευθερίας και δημιουργικού παιχνιδιού» που συνόδευσε την ανάπτυξη της παράστασης.

Τα τραγούδια έχουν ήδη ηχογραφηθεί σε studio άλμπουμ σε παραγωγή του Γουίλ Μπλούμφιλντ.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2025 στο Dairy Studios του παραγωγού στο Μπρίξτον, ενώ στον δίσκο συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Moira Mack, Charlie Barnes και Ruti.

«Η αφοπλιστική ομορφιά της Μέριλιν θάμπωνε τους πάντες, εμποδίζοντας τους να διακρίνουν την αληθινή της ευφυΐα. Ο Άρθουρ Μίλερ ήταν ο μόνος που είχε την οξυδέρκεια να δει πίσω από τη λάμψη και να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητά της ως καλλιτέχνιδα...γράψαμε το «Misfits Together» για να τιμήσουμε αυτή την ευφυή και αισθησιακή ιστορία αγάπης», σημείωσε η Μπόγκαρντ Μακλάουντ.

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