Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» από την ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων, βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ
Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» από την ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων, βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ
Μόνο για τον Αύγουστο, συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ
Σαρωτικούς ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ελικοπτέρων πραγματοποιούν οι του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή δημοσιεύματα για προσγειώσεις ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους στη νησιωτική Ελλάδα.
Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται η κατοχή και η διαχείριση των πτητικών μέσων, η πραγματική χρήση τους, αλλά και η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τις εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται.
Για την έρευνα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ ζητήθηκε και διοικητική συνδρομή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών.
Μία από τις υποθέσεις που εξετάστηκε αφορά ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, το οποίο προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το ελικόπτερο ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, με φερόμενο μισθωτή στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται διαφορετική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις αεροπορικές μεταφορές και στην εκπαίδευση πιλότων και έχει έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.
Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ προχώρησαν σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου, καθώς φέρεται να εκμισθωνόταν σε τρίτους, και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων. Οι φορολογικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα εξετάζεται το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής, καθώς και τα πρόστιμα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διερευνούν και δεύτερη υπόθεση, που αφορά ελικόπτερο αυστριακού νηολογίου το οποίο προσγειώθηκε σε νησί του Αργοσαρωνικού. Το ελικόπτερο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία, ενώ ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται νομικό πρόσωπο με έδρα στην Αττική.
Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάζεται η πραγματική φύση των συναλλαγών και των υπηρεσιών που παρέχονται, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Μόνο για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται η κατοχή και η διαχείριση των πτητικών μέσων, η πραγματική χρήση τους, αλλά και η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τις εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται.
Για την έρευνα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ ζητήθηκε και διοικητική συνδρομή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών.
Μία από τις υποθέσεις που εξετάστηκε αφορά ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, το οποίο προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το ελικόπτερο ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, με φερόμενο μισθωτή στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται διαφορετική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις αεροπορικές μεταφορές και στην εκπαίδευση πιλότων και έχει έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.
Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ προχώρησαν σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου, καθώς φέρεται να εκμισθωνόταν σε τρίτους, και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων. Οι φορολογικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα εξετάζεται το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής, καθώς και τα πρόστιμα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διερευνούν και δεύτερη υπόθεση, που αφορά ελικόπτερο αυστριακού νηολογίου το οποίο προσγειώθηκε σε νησί του Αργοσαρωνικού. Το ελικόπτερο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία, ενώ ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται νομικό πρόσωπο με έδρα στην Αττική.
Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάζεται η πραγματική φύση των συναλλαγών και των υπηρεσιών που παρέχονται, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Μόνο για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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