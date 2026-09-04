Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε ξανά με τους θαυμαστές της στο Παρίσι, η αγκαλιά στον άντρα της ασφάλειάς της και η υπόκλιση
Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε ξανά με τους θαυμαστές της στο Παρίσι, η αγκαλιά στον άντρα της ασφάλειάς της και η υπόκλιση
Η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για τις συναυλίες της στη γαλλική πρωτεύουσα - Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο που μένει για να φωτογραφηθεί μαζί της
Ξανά τραγούδησε με τους θαυμαστές της η Σελίν Ντιόν στους δρόμους του Παρισιού, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην «πόλη του φωτός» καθώς προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, λόγω της περιπέτειας υγείας της έπειτα από τη διάγνωση με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
Οι θαυμαστές της συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau που μένει για να τη συναντήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί της και να της ζητήσουν αυτόγραφο.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Σελίν Ντιόν βγαίνοντας από το ξενοδοχείο θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που δείχνει προς το πρόσωπό της και έτσι τους χάρισε μία μικρή παράσταση, τραγουδώντας για εκείνους. Όσο τραγουδούσε έσπευσε να αγκαλιάσει έναν από τους άντρες της ασφάλειάς της, ενώ στο τέλος υποκλίθηκε, με τους θαυμαστές της να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια φορούσε ένα oversized φούτερ σε γκρι χρώμα και φαρδιά παντελόνα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε ξανά έξω από το ξενοδοχείο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν στο τελείωμα και ουρά, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρες γόβες. Η ερμηνεύτρια τραγούδησε ξανά με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για χάρη της, με τα στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρω του ίντερνετ.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην «πόλη του φωτός» καθώς προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, λόγω της περιπέτειας υγείας της έπειτα από τη διάγνωση με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
Οι θαυμαστές της συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau που μένει για να τη συναντήσουν, να φωτογραφηθούν μαζί της και να της ζητήσουν αυτόγραφο.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η Σελίν Ντιόν βγαίνοντας από το ξενοδοχείο θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που δείχνει προς το πρόσωπό της και έτσι τους χάρισε μία μικρή παράσταση, τραγουδώντας για εκείνους. Όσο τραγουδούσε έσπευσε να αγκαλιάσει έναν από τους άντρες της ασφάλειάς της, ενώ στο τέλος υποκλίθηκε, με τους θαυμαστές της να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Δείτε βίντεο
@much I would never recover from this 🎤😩 #celinedion ♬ original sound - MuchMusic
@vendetta_dailly0 Céline Dion in Paris #celinedion #celine #paris ♬ son original - vendetta dailly
Η τραγουδίστρια φορούσε ένα oversized φούτερ σε γκρι χρώμα και φαρδιά παντελόνα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε ξανά έξω από το ξενοδοχείο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν στο τελείωμα και ουρά, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρες γόβες. Η ερμηνεύτρια τραγούδησε ξανά με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για χάρη της, με τα στιγμιότυπα να κάνουν τον γύρω του ίντερνετ.
Quand Céline Dion sort de son hôtel pour un petit show improvisé pour ses fans… @celinedion pic.twitter.com/9Zg9SYLTTY— Frédéric Arnould (@FredericArnould) September 1, 2026
Φωτογραφία άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
@parismatch 🎤 Surprise ce soir au Royal Monceau à Paris ! Devant ses nombreux fans, Céline Dion s’est mise à chanter son morceau iconique « Pour que tu m’aimes encore » en pleine rue. Un spectacle qui mets l’eau à la bouche, à quelques jours de sa série de concerts ! Credits 📸 : Bestimages #celinedion #paris #celine #sinformersurktiktok #OnRegardeQuoi ♬ son original - Paris Match
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