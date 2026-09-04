Τζορτζ Κλούνεϊ: Η βραδινή βόλτα στη Βενετία με την Αμάλ και το εντυπωσιακό φόρεμά της με κρόσσια
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η βραδινή βόλτα στη Βενετία με την Αμάλ και το εντυπωσιακό φόρεμά της με κρόσσια
Η σύζυγος του ηθοποιού επέλεξε για την έξοδό τους ένα μίνι φόρεμα Prada
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία πραγματοποίησε η Αμάλ Κλούνεϊ, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στο πλευρό του συζύγου της, Τζορτζ με αφορμή το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε για τη βόλτα της στην ιταλική πόλη ένα φόρεμα Prada, διακοσμημένο με λαμπερές τιρκουάζ παγιέτες και κρόσσια, ενώ ο 65χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι.
Η Αμάλ έφτασε με ιδιωτικό σκάφος, φορώντας τη λαμπερή δημιουργία, προτού κατευθυνθεί μαζί με τον σύζυγό της στον χώρο, όπου θα διασκέδαζαν.
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Η εμφάνισή της ήρθε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος παρέλαβε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο ηθοποιός φρόντισε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί δημόσια στη σύζυγό του και να επαινέσει τη δουλειά της ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Παρεμπιπτόντως, η σύζυγός μου είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει οδηγήσει ποτέ το ISIS σε δίκη και έχει κερδίσει» ανέφερε ο Κλούνεϊ, αποκαλώντας την «σκληρή» και προσθέτοντας: «Και φέρνει εις πέρας τη δουλειά. Το κάνουμε για τις οικογένειές μας. Το κάνουμε για τους φίλους μας».
Ο ηθοποιός εστίασε επίσης στις δύσκολες αποφάσεις που έχει πάρει η Αμάλ Κλούνεϊ όλα αυτά τα χρόνια και στην κριτική που έχει δεχτεί εξαιτίας του επαγγέλματός του: «Η Αμάλ έχει πάρει μερικές πολύ δύσκολες αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια και έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αρκετά έντονη κριτική εξαιτίας αυτών».
Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε για τη βόλτα της στην ιταλική πόλη ένα φόρεμα Prada, διακοσμημένο με λαμπερές τιρκουάζ παγιέτες και κρόσσια, ενώ ο 65χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι.
Η Αμάλ έφτασε με ιδιωτικό σκάφος, φορώντας τη λαμπερή δημιουργία, προτού κατευθυνθεί μαζί με τον σύζυγό της στον χώρο, όπου θα διασκέδαζαν.
Δείτε φωτογραφίες
Η εμφάνισή της ήρθε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος παρέλαβε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο ηθοποιός φρόντισε, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί δημόσια στη σύζυγό του και να επαινέσει τη δουλειά της ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Παρεμπιπτόντως, η σύζυγός μου είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει οδηγήσει ποτέ το ISIS σε δίκη και έχει κερδίσει» ανέφερε ο Κλούνεϊ, αποκαλώντας την «σκληρή» και προσθέτοντας: «Και φέρνει εις πέρας τη δουλειά. Το κάνουμε για τις οικογένειές μας. Το κάνουμε για τους φίλους μας».
Ο ηθοποιός εστίασε επίσης στις δύσκολες αποφάσεις που έχει πάρει η Αμάλ Κλούνεϊ όλα αυτά τα χρόνια και στην κριτική που έχει δεχτεί εξαιτίας του επαγγέλματός του: «Η Αμάλ έχει πάρει μερικές πολύ δύσκολες αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια και έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αρκετά έντονη κριτική εξαιτίας αυτών».
Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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