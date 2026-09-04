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Το απαιτητικό ταξίδι του Σπύρου Χρυσικόπουλου από την Ελλάδα έως την Ιταλία, κολυμπούσε επί 32 ώρες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»
ΕΛΛΑΔΑ
Σπύρος Χρυσικόπουλος Κολυμβητής Κολύμβηση Θάλασσα Κύματα Οθωνοί Ιταλία

Το απαιτητικό ταξίδι του Σπύρου Χρυσικόπουλου από την Ελλάδα έως την Ιταλία, κολυμπούσε επί 32 ώρες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»

«Να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα του Οτράντο με πραγματικά δύσκολο καιρό» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπερ-κολυμβητής

Το απαιτητικό ταξίδι του Σπύρου Χρυσικόπουλου από την Ελλάδα έως την Ιταλία, κολυμπούσε επί 32 ώρες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»
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Βίντεο από το απαιτητικό θαλάσσιο ταξίδι των περίπου 90 χιλιομέτρων έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα έως την Ιταλία.

Στο βίντεο ο Χρυσικόπουλος φαίνεται να κολυμπάει κόντρα σε μεγάλα κύματα και σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο υπερ-κολυμβητής ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών, διέσχισε το πέρασμα του Οτράντο και τερμάτισε το ταξίδι του στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας.


Παράλληλα, στην ανάρτησή του στο Instagram ο υπερ-κολυμβητής τόνισε πως: «να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα του Οτράντο με πραγματικά δύσκολο καιρό. Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί».

«Εκκίνηση από το λιμάνι των Οθωνών. Διάσχιση του Otranto Strait. Τερματισμός στην Ιταλία. Ωραία και τα παράκτια αλλά αυτό είναι το πραγματικό Open Water», έγραψε χαρακτηρστικά.

Το ιστορικό κατόρθωμα

Όπως φαίνεται σε ανάρτηση που δημοσίευσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Facebook, ο υπερ-κολυμβητής διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το απαιτητικό του ταξίδι ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, οι οποίοι ανήκουν στα Διαπόντια Νησιά και αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών (Marathon Swimmers Federation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα).

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Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν ξεκινήσει την δύσκολη αποστολή του. Λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα ο κολυμβητής βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος έχοντας πασαλειφθεί με ειδική κρέμα που χρησιμοποιούν οι κολυμβητές μεγάλων αποστάσεων (σ.σ. την αποκαλούν «λίπος της Μάγχης»). Φοράει τα γυαλιά κολύμβησης και το ειδικό σκουφάκι και είναι έτοιμος για το ραντεβού με την ιστορία.

Το απαιτητικό ταξίδι του Σπύρου Χρυσικόπουλου από την Ελλάδα έως την Ιταλία, κολυμπούσε επί 32 ώρες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»


Το απαιτητικό ταξίδι του Σπύρου Χρυσικόπουλου από την Ελλάδα έως την Ιταλία, κολυμπούσε επί 32 ώρες: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»

Η ανάρτηση του κολυμβητή στο Facebook:

84 ΣΧΟΛΙΑ

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