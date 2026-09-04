Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Άκου μαμά»
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Άκου μαμά»
Ο ηθοποιός βραβεύτηκε στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις»
Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για την ταινία «Άκου μαμά».
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ποζάροντας χαμογελαστός, δίπλα από το αγαλματίδιο που του δόθηκε, καθώς και στον σκηνοθέτη Τόνι Κρις.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις», με την ταινία να λαμβάνει και το Βραβείο Κινηματογραφικού Επιτεύγματος.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε αναλυτικά: «Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου @itstonykris που με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με ενέπνευσε να μπω με την καρδιά μου βαθιά στην ιστορία του "Πέτρου ", του ήρωα της ταινίας του. Την υπέροχη @mary_stavrakelli ως κινηματογραφική μου μαμά και τον αγαπημένο μου @orfeaspapadopoulos_official, για τις δημιουργικές στιγμές στο σετ. Φυσικά, και τον ταλαντούχο @manos_mavridis για την όμορφη μουσική επένδυση και τη φωνή του που βοήθησε ακριβώς όσο έπρεπε χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα. Τα γυρίσματα ήταν μία δύσκολη αλλά απολαυστική περίοδος και το αποτέλεσμα μας άφησε όλους απόλυτα ικανοποιημένους. Το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο! Βραβείο για την ταινία και Βραβείο Α' Ανδρικού. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας @kisffo για την άψογη οργάνωση και για την όμορφη τιμή να μας δώσουν 2 σημαντικά βραβεία».
Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας: «Ένας θλιμμένος θεατρικός συγγραφέας επιστρέφει στην αγροτική γενέτειρά του για να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα στην παραδοσιακά σκεπτόμενη μητέρα του, μετά τον ξαφνικό θάνατο του συντρόφου του. Η οδυνηρή αντιπαράθεσή τους και οι άρρητες αλήθειες που έρχονται στο φως αποτελούν έναυσμα για να βρει τη δημιουργική του φωνή».
Στο έργο πρωταγωνιστούν επίσης η Μαίρη Σταυρακέλλη και ο Ορφέας Παπαδόπουλος.
Δείτε το τρέιλερ
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ποζάροντας χαμογελαστός, δίπλα από το αγαλματίδιο που του δόθηκε, καθώς και στον σκηνοθέτη Τόνι Κρις.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις», με την ταινία να λαμβάνει και το Βραβείο Κινηματογραφικού Επιτεύγματος.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε αναλυτικά: «Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου @itstonykris που με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με ενέπνευσε να μπω με την καρδιά μου βαθιά στην ιστορία του "Πέτρου ", του ήρωα της ταινίας του. Την υπέροχη @mary_stavrakelli ως κινηματογραφική μου μαμά και τον αγαπημένο μου @orfeaspapadopoulos_official, για τις δημιουργικές στιγμές στο σετ. Φυσικά, και τον ταλαντούχο @manos_mavridis για την όμορφη μουσική επένδυση και τη φωνή του που βοήθησε ακριβώς όσο έπρεπε χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα. Τα γυρίσματα ήταν μία δύσκολη αλλά απολαυστική περίοδος και το αποτέλεσμα μας άφησε όλους απόλυτα ικανοποιημένους. Το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο! Βραβείο για την ταινία και Βραβείο Α' Ανδρικού. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας @kisffo για την άψογη οργάνωση και για την όμορφη τιμή να μας δώσουν 2 σημαντικά βραβεία».
Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας: «Ένας θλιμμένος θεατρικός συγγραφέας επιστρέφει στην αγροτική γενέτειρά του για να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα στην παραδοσιακά σκεπτόμενη μητέρα του, μετά τον ξαφνικό θάνατο του συντρόφου του. Η οδυνηρή αντιπαράθεσή τους και οι άρρητες αλήθειες που έρχονται στο φως αποτελούν έναυσμα για να βρει τη δημιουργική του φωνή».
Στο έργο πρωταγωνιστούν επίσης η Μαίρη Σταυρακέλλη και ο Ορφέας Παπαδόπουλος.
Δείτε το τρέιλερ
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