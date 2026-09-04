Ο δράστης φώναζε στον αστυνομικό «ρίξε μου» και τον πλησίαζε με το μαχαίρι: Πολίτες περιγράφουν πώς έγινε η επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας
Ο δράστης φώναζε στον αστυνομικό «ρίξε μου» και τον πλησίαζε με το μαχαίρι: Πολίτες περιγράφουν πώς έγινε η επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας
«Έσπασε την πόρτα γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα», είπε γυναίκα που βρισκόταν στο κτίριο για να βγάλει ταυτότητα
Όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας περιγράφουν πολίτες που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.
«Ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το όπλο και τότε του είπε "ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις". Ο αστυνομικός του είπε "πέτα το μαχαίρι". Όσο του μιλούσε ο δράστης τον πλησίαζε συνέχεια και τότε αναγκαστικά τον πυροβόλησε», είπε μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο.
Την ίδια ώρα, ένα ζευγάρι που βρισκόταν στο κτίριο περιέγραψε όσα έζησε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας: «Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον "αν έχεις όπλο φέρ' το". Ακούσαμε ένα θόρυβο από την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα».
Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, με το πλήγμα να επεκτείνεται και στον θώρακά του.
Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους διακομίσουν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δράστη χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και αναμένεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο.
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την σπασμένη τζαμαρία νοσηλεύεται με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι εκτός κινδύνου.
«Ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το όπλο και τότε του είπε "ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις". Ο αστυνομικός του είπε "πέτα το μαχαίρι". Όσο του μιλούσε ο δράστης τον πλησίαζε συνέχεια και τότε αναγκαστικά τον πυροβόλησε», είπε μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο.
Την ίδια ώρα, ένα ζευγάρι που βρισκόταν στο κτίριο περιέγραψε όσα έζησε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας: «Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον "αν έχεις όπλο φέρ' το". Ακούσαμε ένα θόρυβο από την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα».
Ο πυροβολισμός προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, με το πλήγμα να επεκτείνεται και στον θώρακά του.
Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους διακομίσουν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δράστη χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και αναμένεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο.
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την σπασμένη τζαμαρία νοσηλεύεται με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι εκτός κινδύνου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα.
Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα ενώ δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.
Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της.
Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.
Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα ενώ δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.
@protothema.gr
❗️Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο υπό την απειλή μαχαιριού και άρχισε να κυνηγάει τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. ◾️ Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν αρχικά να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους και να αφήσει το μαχαίρι στην άκρη. Ο 31χρονος όμως δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές τους και άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της.
Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.
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