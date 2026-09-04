Ο δράστης φώναζε στον αστυνομικό «ρίξε μου» και τον πλησίαζε με το μαχαίρι: Πολίτες περιγράφουν πώς έγινε η επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας

@protothema.gr ❗️Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο υπό την απειλή μαχαιριού και άρχισε να κυνηγάει τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. ◾️ Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν αρχικά να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους και να αφήσει το μαχαίρι στην άκρη. Ο 31χρονος όμως δεν ανταποκρίθηκε στις εντολές τους και άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα.Ο δράστης φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα ενώ δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο.Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα. Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της.Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.