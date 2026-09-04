Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωή Φυτούση: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την ηθοποιό και τραγουδίστρια 
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Φίνος Φιλμ Finos Film Τραγουδίστρια

Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωή Φυτούση: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την ηθοποιό και τραγουδίστρια 

Γοητευτική, εκφραστική, και άκρως μαχητική σε κάθε στάδιο της ζωής της, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής

Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωή Φυτούση: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την ηθοποιό και τραγουδίστρια 
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Σαν σήμερα, το 1933, γεννήθηκε η Ζωή Φυτούση και η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της τραγουδίστριας και ηθοποιού με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. 

Σε ένα βίντεο ξεδιπλώνονται σκηνές από ταινίες της εταιρείας παραγωγής στις οποίες είχε συμμετάσχει στο πλευρό μεταξύ άλλων του Αλέκου Αλεξανδράκη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Όπως επισημαίνεται στη δημοσίευση της Φίνος Φιλμ, η ζεστή, αναγνωρίσιμη φωνή και η θεατρικότητα στις ερμηνείες της την ανέδειξαν σε ξεχωριστή μορφή του ελληνικού τραγουδιού τη δεκαετία του ’60.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά για τη Ζωή Φυτούση: «Γοητευτική, εκφραστική, και άκρως μαχητική σε κάθε στάδιο της ζωής της, η Ζωή Φυτούση υπήρξε μια σπουδαία τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας. Η χαρακτηριστική, ζεστή χροιά της φωνής της και η θεατρικότητα της ερμηνείας της, την κατέστησαν μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού της δεκαετίας του ’60. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 και τη θυμόμαστε μέσα από στιγμές της σε τέσσερις ταινίες της Φίνος Φιλμ».

Δείτε την ανάρτηση 

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