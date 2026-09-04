Acun Medya για Σταύρο Φλώρο: Δεν έχουμε γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον μας
Acun Medya για Σταύρο Φλώρο: Δεν έχουμε γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον μας
Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας
Με επίσημη ανακοίνωση έσπευσε να διαψεύσει η Acun Medya τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά το ατύχημά του στο Survivor και τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.
Όπως αναφέρεται πρόκειται για «ανυπόστατες, αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες» που αναπαράχθηκαν στα ξένα μέσα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου».
Όπως υποστηρίζεται, όλα αυτά τα χρόνια, η Acun Media έχει αποδείξει έμπρακτα πως είναι στο πλευρό των διαγωνιζόμενων: «Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της».
Η εταιρεία, κλείνοντας, ζητά να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτού του είδους δημοσιευμάτων: «Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».
Όπως αναφέρεται πρόκειται για «ανυπόστατες, αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες» που αναπαράχθηκαν στα ξένα μέσα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά:
«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου».
Όπως υποστηρίζεται, όλα αυτά τα χρόνια, η Acun Media έχει αποδείξει έμπρακτα πως είναι στο πλευρό των διαγωνιζόμενων: «Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της».
Η εταιρεία, κλείνοντας, ζητά να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτού του είδους δημοσιευμάτων: «Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».
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