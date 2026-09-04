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Ιστορικό κατόρθωμα: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σπύρος Χρυσικόπουλος Κολυμβητής Κολύμβηση Οθωνοί Ιταλία

Ιστορικό κατόρθωμα: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, δείτε βίντεο

Ο υπερ-κολυμβητής διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά - Το ταξίδι του ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Ιστορικό κατόρθωμα: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, δείτε βίντεο
116 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα έως την Ιταλία

Όπως φαίνεται σε ανάρτηση που δημοσίευσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Facebook, ο υπερ-κολυμβητής διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το απαιτητικό του ταξίδι ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, οι οποίοι ανήκουν στα Διαπόντια Νησιά και αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.


Τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών (Marathon Swimmers Federation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα).

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν ξεκινήσει την δύσκολη αποστολή του. Λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα ο κολυμβητής βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος έχοντας πασαλειφθεί με αρκετό αντηλιακό για να προστατευθεί από τις ακτίνες του ηλίου. Φοράει τα γυαλάκια κολύμβησης και το ειδικό σκουφάκι και είναι έτοιμος για το ραντεβού με την ιστορία.

Ιστορικό κατόρθωμα: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, δείτε βίντεο


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Ιστορικό κατόρθωμα: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, δείτε βίντεο





Η ανάρτηση του κολυμβητή στο Facebook:

116 ΣΧΟΛΙΑ

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