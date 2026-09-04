Ο Τζον Μάλκοβιτς δάκρυσε στο Φεστιβάλ Βενετίας με το παρατεταμένο χειροκρότημα για την πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί
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Τζον Μάλκοβιτς Φεστιβάλ Βενετίας Χειροκρότημα

Ο Τζον Μάλκοβιτς δάκρυσε στο Φεστιβάλ Βενετίας με το παρατεταμένο χειροκρότημα για την πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί

Ο 72χρονος ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στην πρεμιέρα του «Wild Horse Nine»

Ο Τζον Μάλκοβιτς δάκρυσε στο Φεστιβάλ Βενετίας με το παρατεταμένο χειροκρότημα για την πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Ιωάννα Μαρίνου
Τη συγκίνησή του δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Τζον Μάλκοβιτς στην πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί «Wild Horse Nine» κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Η νέα κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με πρωταγωνιστές τον 72χρονο ηθοποιό, τον Σαμ Ρόκγουελ και την Πάρκερ Πόζι, προβλήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με την αίθουσα να αντιδρά θερμά καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής.

Σύμφωνα με το People, ο ενθουσιασμός για το φιλμ ήταν εμφανής, με τον Τζον Μάλκοβιτς να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κοινό, που γελούσε δυνατά σε αρκετές στιγμές της προβολής, φώναζε επαινετικά σχόλια προς τους ηθοποιούς και τους συντελεστές μετά το τέλος της.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάλκοβιτς και ο Ρόκγουελ φαίνονται να συνομιλούν και να γελούν μεταξύ τους, ενώ το παρατεταμένο χειροκρότημα, διάρκειας 13 λεπτών, συνεχιζόταν.

Δείτε βίντεο

@dome_gallo_

#samrockwell #johnmalkovich #venicefilmfestival #viral #emotional

♬ audio originale - dome_gallo_
@varietymagazine

“Wild Horse Nine” received a massive 13-minute standing ovation at the VeniceFilmFestival. #JohnMalkovich got emotional and Martin McDonagh looked touched as the cheering raged on, with Sam Rockwell‘s wife, “White Lotus” star LeslieBibb, leading the charge with plenty of hoots and hollers.

♬ original sound - Variety
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@vanityfairitalia

Momento applausi per il cast di «Wild Horse Nine», film diretto da M.McDonagh ambientato nel Chile del 1973, dove due agenti della CIA - John Malkovich e Sam Rockwell - finiscono sull'Isola di Pasqua ma le ragioni sono tutte da scoprire. #VFentertainment #Venezia83

♬ original sound - Vanity Fair Italia
Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης οι ηθοποιοί Πόζι, Στιβ Μπουσέμι, Μαριάνα Ντι Τζιρόλαμο και Αιλίν Σάλας. Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύντροφό του, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Ο 57χρονος Ρόκγουελ είχε στο πλευρό του στο κόκκινο χαλί τη σύντροφό του, Λέσλι Μπιμπ.

Το «Wild Horse Nine» ακολουθεί δύο πράκτορες της CIA, τους οποίους υποδύονται ο Μάλκοβιτς και ο Ρόκγουελ, οι οποίοι μεταβαίνουν από το Σαντιάγο της Χιλής στο Νησί του Πάσχα, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις που οδήγησαν στο πραξικόπημα του 1973 στη χώρα.

Δείτε το τρέιλερ του «Wild Horse Nine»

WILD HORSE NINE | Official Trailer | Searchlight Pictures

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Searchlight Pictures, «ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού και καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος», ο χαρακτήρας του Μάλκοβιτς συναντά δύο φοιτήτριες, τις οποίες υποδύονται η Ντι Τζιρόλαμο και η Σάλας. Η συνάντηση αυτή «απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο».

Ο Μάλκοβιτς μίλησε νωρίτερα την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου για την πολυετή πορεία του στον κινηματογράφο και τόνισε ότι το πάθος του για την υποκριτική παραμένει αμείωτο. «Ουσιαστικά κάνω, και κάνω σε όλη μου τη ζωή, αυτό που αγαπώ και σκοπεύω να συνεχίσω να το κάνω», δήλωσε ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ και πρόσθεσε: «Δεν σκοπεύω να συνταξιοδοτηθώ, γιατί πιστεύω ότι θα με συνταξιοδοτήσουν όταν έρθει η ώρα. Αυτό φαίνεται να είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων».

Το «Wild Horse Nine» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 6 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

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