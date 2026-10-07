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Προσφυγή στο Πρωτοδικείο από κατοίκους της Κυψέλης: Τι ζητούν από «Αττικό Μετρό» και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό
Προσφυγή στο Πρωτοδικείο από κατοίκους της Κυψέλης: Τι ζητούν από «Αττικό Μετρό» και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό
Στη δικαστική διαδικασία παρενέβη υπέρ των κατοίκων ο Δήμος Αθηναίων, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε σήμερα η αίτηση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, με «φόντο» τις ρωγμές και τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της περιοχής.
Με την αίτησή τους οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, μεταξύ των οποίων οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Μάλιστα η σχετική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί αύριο Πέμπτη. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κτιρίων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση.
Στη δικαστική διαδικασία παρενέβη υπέρ των κατοίκων ο Δήμος Αθηναίων, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο Αθηναίων. Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Καλιαμπάκος έκανε λόγο για επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για την ασφάλεια των κτιρίων χωρίς να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάσταση. Είναι κατεπείγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν. Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Ειναι πραγματικό. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια, ότι τα σπίτια είναι ασφαλή», τόνισε ο εν λόγω μάρτυρας.
Κατά την εξέταση του μάρτυρα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και τη θέση της πλευράς του Μετρό.
Πρόεδρος: Λέτε να ληφθούν μέτρα. Η απάντηση του μετρό ποια είναι;
Μάρτυρας: Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Για να κριθεί ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε τα έγγραφα.
Από την πλευρά των εναγόμενων κατέθεσε ο υποδιοικητής της Γραμμής 4 του Μετρό, Κωνσταντίνος Κίτσος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καθιζήσεις έχουν σταθεροποιηθεί και ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες.
Μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο κ. Κίτσος υποστήριξε: «Οι καθιζήσεις είναι μηδέν. Έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες. Αυτά που έχει παραδώσει το ΤΕΕ δεν είναι οι τελικές εκθέσεις, υπάρχουν μόνο ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες».
Από την πλευρά τους οι δικηγόροι των κατοίκων αντέκρουσαν τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία καθυστερεί και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών.
«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;», ανέφεραν οι νομικοί παραστάτες των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα. Η κατάσταση ήταν επείγουσα από την αρχή, κάθε μέρα που περνά γίνεται υπερεπείγουσα».
Οι νομικοί εκπρόσωποι της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι οι πραγματογνώμονες βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηναίων και ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά στη σχετική τοποθέτησή τους ανέφεραν:
"Οι πραγματογνώμονες είναι σε άμεση επικοινωνία με το Δήμο. Ο Δήμος μιλά σαν να μην έχει πάρει ένα χαρτί, ενώ έχουμε στείλει τόσα έγγραφα. Έχει δεσμευτεί η εταιρεία μας ότι πρώτα θα τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη, θα γίνει αξιολόγηση, θα παρουσιαστεί στο δήμο και στους κατοίκους και μετά θα επανεκκινήσουμε τα έργα. Το ΤΕΕ είχε πει θα τελειώσει Σεπτέμβριο την πραγματογνωμοσύνη, αλλά δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορεί η "Αττικό Μετρό" να παρουσιάσει τελική λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το έργο και έχουμε δεσμευτεί ενυπόγραφα".
Με την αίτησή τους οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδειχθούν τα τεχνικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, μεταξύ των οποίων οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ και οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Μάλιστα η σχετική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί αύριο Πέμπτη. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κτιρίων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση.
Στη δικαστική διαδικασία παρενέβη υπέρ των κατοίκων ο Δήμος Αθηναίων, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο Αθηναίων. Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Καλιαμπάκος έκανε λόγο για επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για την ασφάλεια των κτιρίων χωρίς να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάσταση. Είναι κατεπείγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν. Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Ειναι πραγματικό. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια, ότι τα σπίτια είναι ασφαλή», τόνισε ο εν λόγω μάρτυρας.
Κατά την εξέταση του μάρτυρα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και τη θέση της πλευράς του Μετρό.
Πρόεδρος: Λέτε να ληφθούν μέτρα. Η απάντηση του μετρό ποια είναι;
Μάρτυρας: Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Για να κριθεί ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε τα έγγραφα.
Από την πλευρά των εναγόμενων κατέθεσε ο υποδιοικητής της Γραμμής 4 του Μετρό, Κωνσταντίνος Κίτσος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καθιζήσεις έχουν σταθεροποιηθεί και ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες.
Μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο κ. Κίτσος υποστήριξε: «Οι καθιζήσεις είναι μηδέν. Έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες. Αυτά που έχει παραδώσει το ΤΕΕ δεν είναι οι τελικές εκθέσεις, υπάρχουν μόνο ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες».
Από την πλευρά τους οι δικηγόροι των κατοίκων αντέκρουσαν τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία καθυστερεί και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών.
«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;», ανέφεραν οι νομικοί παραστάτες των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα. Η κατάσταση ήταν επείγουσα από την αρχή, κάθε μέρα που περνά γίνεται υπερεπείγουσα».
Οι νομικοί εκπρόσωποι της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι οι πραγματογνώμονες βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηναίων και ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά στη σχετική τοποθέτησή τους ανέφεραν:
"Οι πραγματογνώμονες είναι σε άμεση επικοινωνία με το Δήμο. Ο Δήμος μιλά σαν να μην έχει πάρει ένα χαρτί, ενώ έχουμε στείλει τόσα έγγραφα. Έχει δεσμευτεί η εταιρεία μας ότι πρώτα θα τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη, θα γίνει αξιολόγηση, θα παρουσιαστεί στο δήμο και στους κατοίκους και μετά θα επανεκκινήσουμε τα έργα. Το ΤΕΕ είχε πει θα τελειώσει Σεπτέμβριο την πραγματογνωμοσύνη, αλλά δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορεί η "Αττικό Μετρό" να παρουσιάσει τελική λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το έργο και έχουμε δεσμευτεί ενυπόγραφα".
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