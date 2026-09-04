Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες

Τζάστιν Τριντό για τις διακοπές τους, με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να τους δείχνουν αγκαλιά σε σκάφος.

πρώην πρωθυπουργός του Καναδά

Κέιτι Πέρι εθεάθη με ένα καρό σετ και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε για τη βόλτα τους ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, τζιν παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου και ένα σακίδιο πλάτης.