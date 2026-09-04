Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
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Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό Μύκονος Διακοπές

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι επισκέφτηκε τον Αύγουστο την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Μύκονο επέλεξαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό για τις διακοπές τους, με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να τους δείχνουν αγκαλιά σε σκάφος.

Το ζευγάρι ανάμεσα στις καλοκαιρινές αποδράσεις του, βρέθηκε τον Αύγουστο στο νησί των ανέμων. Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφτηκαν τη Μύκονο μετά το Σεν Τροπέ.

Σε στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται σε στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα, με τους δύο να απαθανατίζονται αγκαλιά και να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι.

Η Κέιτι Πέρι εθεάθη με ένα καρό σετ και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε για τη βόλτα τους  ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, τζιν παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look του με γυαλιά ηλίου και ένα σακίδιο πλάτης.

Δείτε φωτογραφίες

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι: Αγκαλιά σε σκάφος στις διακοπές τους στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες


Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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