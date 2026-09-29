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Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εγνατία Οδός

Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά

Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Στις φλόγες τυλίχθηκε το ρυμουλκούμενο φορτηγού, σήμερα το πρωί, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Γαλάνης. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:40, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στην κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Kozan.gr φωτιά σε συρόμενο νταλίκας

kozan.gr: Στις φλόγες “συρόμενο” νταλίκας στην Εγνατία Οδό, στο ύψος μεταξύ Δρεπάνου & Γαλάνης

Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο


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Πηγή: kozan

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