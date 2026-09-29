Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Φωτιά σε ρυμουλκούμενο φορτηγού στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά
Στις φλόγες τυλίχθηκε το ρυμουλκούμενο φορτηγού, σήμερα το πρωί, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Γαλάνης. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:40, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στην κατάσβεση της φωτιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Πηγή: kozan
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Πηγή: kozan
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