Στην Ελευσίνα θα ρυμουλκηθεί το «Blue Carrier 2» που κάηκε ανοικτά της Μυκόνου: Το σχέδιο διάσωσης και οι αλλαγές στα δρομολόγια

Αναμένεται η κρίσιμη επιχείρηση απάντλησης των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελαιοειδών





Ήδη έχει υποβληθεί το salvage plan, ενώ το Λιμεναρχείο Τήνου έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από τη ρυμούλκηση. Αναμένεται η απάντληση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελαιοειδών. Η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθεί η ευστάθεια του πλοίου και χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης.







Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η Attica Group προχωρεί σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της, με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στη μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου προβλέπεται να ενταχθούν εκτάκτως στη γραμμή τα επιβατηγά-οχηματαγωγά «Αριάδνη» και «Ρόδος», ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στη συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το «Ρόδος».



Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει καταστήσει σαφές ότι τα αιτήματα για πρόσθετα δρομολόγια θα εγκρίνονται άμεσα όπου απαιτείται, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση και, κυρίως, η τροφοδοσία των νησιών. Για την εξέλιξη της επιχείρησης μίλησε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι πρώτη προτεραιότητα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής.







«Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης και το πλοίο συγκρατείται από δύο ρυμουλκά», ανέφερε ο υπουργός.



Την τεχνική διαχείριση του περιστατικού έχει αναθέσει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία, MEGATUGS Salvage & Towage, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και επταμελής ομάδα Ολλανδών ειδικών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διατήρηση της ευστάθειας του «Blue Carrier 2» σε κάθε στάδιο των εργασιών. Για τον λόγο αυτό οι παρεμβάσεις στο πλοίο γίνονται σταδιακά και βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διάσωσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του «Blue Carrier 2», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Σύρος–Βαθύ Σάμου–Κως–Ρόδος, όπου βρίσκονταν συνολικά 166 φορτηγά.



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Η συνολική εικόνα έχει ως εξής:



Η κατάσταση σήμερα είναι πλήρως ελεγχόμενη και με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης. Παραμένουν μόνο μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται τοπικά από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εισέλθει στο πλοίο.



• Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρυμουλκά και η κατάστασή του παρακολουθείται συνεχώς.



• Η περαιτέρω τεχνική διαχείριση του περιστατικού έχει ανατεθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία επιθαλάσσιας αρωγής, η οποία εκπονεί και εφαρμόζει το salvage plan, με εποπτεία των αρμόδιων Αρχών.



Στο Ναυπηγείο Ελευσίνας αναμένεται να ρυμουλκηθεί το φορτηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2» , σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του στο Αιγαίο. Στο εσωτερικό του πλοίου η θερμοκρασία παραμένει υψηλή. Βρίσκεται προς το παρόν βόρεια της Τήνου, υπό τον έλεγχο ρυμουλκών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία για την ασφαλή μεταφορά του.Ήδη έχει υποβληθεί το salvage plan, ενώ το Λιμεναρχείο Τήνου έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από τη ρυμούλκηση. Αναμένεται η απάντληση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελαιοειδών. Η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθεί η ευστάθεια του πλοίου και χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης.Την ίδια ώρα, κινητοποίηση υπάρχει για την κάλυψη του κενού που αφήνει η ακινητοποίηση του «Blue Carrier 2», καθώς πρόκειται για πλοίο με σημαντικό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές και στην τροφοδοσία των νησιών.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η Attica Group προχωρεί σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της, με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στη μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου προβλέπεται να ενταχθούν εκτάκτως στη γραμμή τα επιβατηγά-οχηματαγωγά «Αριάδνη» και «Ρόδος», ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στη συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το «Ρόδος».Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει καταστήσει σαφές ότι τα αιτήματα για πρόσθετα δρομολόγια θα εγκρίνονται άμεσα όπου απαιτείται, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση και, κυρίως, η τροφοδοσία των νησιών. Για την εξέλιξη της επιχείρησης μίλησε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι πρώτη προτεραιότητα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής.Τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο και μεταφέρθηκαν στην Τήνο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.«Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης και το πλοίο συγκρατείται από δύο ρυμουλκά», ανέφερε ο υπουργός.Την τεχνική διαχείριση του περιστατικού έχει αναθέσει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία, MEGATUGS Salvage & Towage, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και επταμελής ομάδα Ολλανδών ειδικών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διατήρηση της ευστάθειας του «Blue Carrier 2» σε κάθε στάδιο των εργασιών. Για τον λόγο αυτό οι παρεμβάσεις στο πλοίο γίνονται σταδιακά και βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διάσωσης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του «Blue Carrier 2», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Σύρος–Βαθύ Σάμου–Κως–Ρόδος, όπου βρίσκονταν συνολικά 166 φορτηγά.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση του Λιμεναρχείου Τήνου. Τα μέλη του πληρώματος έχουν ήδη καταθέσει στις αρμόδιες αρχές και έχουν αποδεσμευτεί.Η κατάσταση σήμερα είναι πλήρως ελεγχόμενη και με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης. Παραμένουν μόνο μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται τοπικά από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εισέλθει στο πλοίο.• Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρυμουλκά και η κατάστασή του παρακολουθείται συνεχώς.• Η περαιτέρω τεχνική διαχείριση του περιστατικού έχει ανατεθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία επιθαλάσσιας αρωγής, η οποία εκπονεί και εφαρμόζει το salvage plan, με εποπτεία των αρμόδιων Αρχών.

• Στο πλοίο επιχειρεί ειδική 7μελής ομάδα ολλανδικής εταιρείας*με πλήρη εξοπλισμό και πρόσβαση πλέον στα καταστρώματα και στους εσωτερικούς χώρους.



Επόμενα βήματα:



1. Οριστική ολοκλήρωση της κατάσβεσης.



2. Τεχνικοί έλεγχοι και ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών.



3. Απάντληση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών στο σημείο που θα κριθεί προσφορότερο για τον σκοπό αυτό.



4. Αυτοψίες και πλήρης διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.



5. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

