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Συνελήφθη 13χρονος που θώπευσε συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου στην Αχαΐα
Συνελήφθη 13χρονος που θώπευσε συμμαθήτριά του στις τουαλέτες του σχολείου στην Αχαΐα
Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου
Μια 12χρονη μαθήτρια Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή της μέσα στον χώρο του σχολείου.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ένας 13χρονος μαθητής και, όπως κατήγγειλε, τη θώπευσε.
Η μητέρα της 12χρονης ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Πηγή: tempo24.news
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ένας 13χρονος μαθητής και, όπως κατήγγειλε, τη θώπευσε.
Η μητέρα της 12χρονης ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Πηγή: tempo24.news
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