Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι», δείτε βίντεο
Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι», δείτε βίντεο
Οι περισσότεροι από τους σχολιαστές αποθέωσαν την Κάιλι Μινόγκ για τη σιλουέτα της
Το δικό της αντίο στο καλοκαίρι που πέρασε είπε η Κάιλι Μινόγκ με βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
Στο βίντεο η 58χρονη τραγουδίστρια είναι ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι.
«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι 😔. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 😊» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Κάιλι Μινόγκ, με τα σχόλια στα social media να είναι αποθεωτικά για τη σιλουέτα της.
Τις προηγούμενες ημέρες η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία με την ίδια να έχει ξεκινήσει πλέον τις προετοιμασίες για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα διεξαχθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.
Στο βίντεο η 58χρονη τραγουδίστρια είναι ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι.
«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι 😔. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 😊» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Κάιλι Μινόγκ, με τα σχόλια στα social media να είναι αποθεωτικά για τη σιλουέτα της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τις προηγούμενες ημέρες η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία με την ίδια να έχει ξεκινήσει πλέον τις προετοιμασίες για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα διεξαχθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.
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