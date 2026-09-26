Βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, ως 6 μποφόρ οι άνεμοι

Άστατος ο καιρός με έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο και Πελοπόννησο – Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη





Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο Ειδικότερα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου και των ηπειρωτικών περιοχών, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου η πιθανότητα για πρόσκαιρα φαινόμενα είναι μικρότερη.







Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί:

- στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς,

- στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 23-24 βαθμούς,



- στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς,

- στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22 βαθμούς,

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- στα Επτάνησα από 17 έως 22 βαθμούς,

- στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 5-6 μποφόρ.

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς το κύμα αστάθειας επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Ειδικότερα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου και των ηπειρωτικών περιοχών, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου η πιθανότητα για πρόσκαιρα φαινόμενα είναι μικρότερη.Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.- στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς,- στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 23-24 βαθμούς,- στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς,- στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς,- στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22 βαθμούς,- στην Κρήτη από 9 έως 24-25 βαθμούς,- στα Επτάνησα από 17 έως 22 βαθμούς,- στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 5-6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο αρχικά θα επικρατούν μεταβλητοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ.



Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες κατά 3-4 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις, έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.