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Οι Χούθι επιτέθηκαν ξανά στη Σαουδική Αραβία με drones και πυραύλους
Οι Χούθι επιτέθηκαν ξανά στη Σαουδική Αραβία με drones και πυραύλους
Αναχαιτίστηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο το Ριάντ και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι προς τη Χαμίς Μουσάιτ
Νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει ότι αναχαίτισε δύο drones που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ στα νότια της χώρας.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή και η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, και των δυνάμεων που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, Σαουδάραβα συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία είχαν εκτοξευθεί προς την περιοχή της πρωτεύουσας.
Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Χ περίπου στις 04:00, με τον εκπρόσωπο να κάνει λόγο για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από την «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι».
Λίγο αργότερα, ο αλ Μάλκι ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί εναντίον της Χαμίς Μουσάιτ, πόλης στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται σημαντική βάση της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου.
Σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Χιζάμ Αλασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν μόνο μια «μικρή πρόβα» ενόψει μεγαλύτερης κλιμάκωσης.
«Παρά την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης, οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θεωρούν ότι επρόκειτο παρά για μικρή πρόβα ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή και η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, και των δυνάμεων που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, Σαουδάραβα συνταγματάρχη Τούρκι αλ Μάλκι, τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία είχαν εκτοξευθεί προς την περιοχή της πρωτεύουσας.
Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Χ περίπου στις 04:00, με τον εκπρόσωπο να κάνει λόγο για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από την «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι».
التحالف :— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 26, 2026
الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين اطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.
Λίγο αργότερα, ο αλ Μάλκι ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί εναντίον της Χαμίς Μουσάιτ, πόλης στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται σημαντική βάση της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου.
Οι Χούθι προειδοποιούν για κλιμάκωσηΤο κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι από το όνομα της οικογένειας που ηγείται της οργάνωσης, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις.
Σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Χιζάμ Αλασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν μόνο μια «μικρή πρόβα» ενόψει μεγαλύτερης κλιμάκωσης.
«Παρά την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης, οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θεωρούν ότι επρόκειτο παρά για μικρή πρόβα ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
رغم قوة العملية وامتداداتها وتأثيرها، فإنها تُعدّ، بنظر قواتنا المسلحة، مجرد بروفة مصغّرة للتصعيد الشامل.— حزام الأسد (@hezamalasad) September 26, 2026
"ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل" صدق الله العظيم https://t.co/hxnrSjYe97
Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία έχει εμπλακεί στον πόλεμο της Υεμένης από το 2015, όταν παρενέβη υπέρ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης απέναντι στους Χούθι.
Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους από την πλευρά των ανταρτών έχουν αποτελέσει επαναλαμβανόμενο στοιχείο της σύγκρουσης, με την περιοχή να παραμένει σε υψηλή ένταση λόγω και της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους από την πλευρά των ανταρτών έχουν αποτελέσει επαναλαμβανόμενο στοιχείο της σύγκρουσης, με την περιοχή να παραμένει σε υψηλή ένταση λόγω και της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.
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