Αγωνία για Μπαπέ: Τραυματίστηκε στο γόνατο μετά το γκολ στο ντεμπούτο του Ζιντάν, δείτε βίντεο
Αγωνία για Μπαπέ: Τραυματίστηκε στο γόνατο μετά το γκολ στο ντεμπούτο του Ζιντάν, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος σταρ αποχώρησε με πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου και επιστρέφει στη Μαδρίτη για εξετάσεις
Ο Κιλιάν Μπαπέ συνδύασε με γκολ το ιστορικό ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, ωστόσο η βραδιά στην Τουρκία είχε αρνητική εξέλιξη για τον Γάλλο επιθετικό.
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της εποχής Ζιντάν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τουρκία, όμως λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας ανησυχία τόσο στη Γαλλία όσο και στη Μαδρίτη.
Στο 58ο λεπτό του αγώνα, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε, ο Μπαπέ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο εμφανώς ενοχλημένος, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αντικαταστάθηκε άμεσα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ζινεντίν Ζιντάν εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη.
«Δεν δείχνει καλό, θα επιστρέψει στη Μαδρίτη και δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας.
Πλέον αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή φύση του τραυματισμού, αλλά και για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Μπαπέ αποτελεί τον ηγέτη της επιθετικής της γραμμής.
Η κατάσταση του Γάλλου επιθετικού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Νοεμβρίου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της εποχής Ζιντάν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τουρκία, όμως λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας ανησυχία τόσο στη Γαλλία όσο και στη Μαδρίτη.
Mbappé in a lot of pain 🥴— 433 (@433) September 25, 2026
Get well soon, Kylian 🙏
🎥 @Metecann pic.twitter.com/n9GRcd4ttC
Στο 58ο λεπτό του αγώνα, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε, ο Μπαπέ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο εμφανώς ενοχλημένος, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αντικαταστάθηκε άμεσα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ζινεντίν Ζιντάν εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη.
«Δεν δείχνει καλό, θα επιστρέψει στη Μαδρίτη και δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας.
Πρόβλημα στον τένοντα του γονάτουΣύμφωνα με το Reuters, η γαλλική ομοσπονδία ενημέρωσε ότι ο Μπαπέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού γονάτου και θα επιστρέψει στη Μαδρίτη για περαιτέρω εξετάσεις.
Πλέον αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή φύση του τραυματισμού, αλλά και για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συναγερμό στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Μπαπέ αποτελεί τον ηγέτη της επιθετικής της γραμμής.
Η κατάσταση του Γάλλου επιθετικού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Νοεμβρίου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
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