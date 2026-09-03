Οι... περιπέτειες της Αποστολίας Ζώη στη Ζανζιβάρη για μία φωτογράφιση: Περπατάς δύο χιλιόμετρα στην άμμο, ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός
Οι... περιπέτειες της Αποστολίας Ζώη στη Ζανζιβάρη για μία φωτογράφιση: Περπατάς δύο χιλιόμετρα στην άμμο, ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός
Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό, έγραψε σε νέα της ανάρτηση η τραγουδίστρια
Το ταξίδι της στη Ζανζιβάρη συνεχίζει η Αποστολία Ζώη, δείχνοντας νέες εικόνες στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια περιέγραψε τις... περιπέτειές της μέχρι να καταφέρει να βγάλει βίντεο και φωτογραφίες στο παραθαλάσσιο χωριό Paje. Αν και είχε προετοιμαστεί για μία φωτογράφιση που θα της πρόσφερε πλούσιο υλικό για τον προσωπικό της λογαριασμό, η άμπωτη τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα.
«Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό! Πήγες Paje για να βγάλεις την κλασική instagrammable φωτογραφία ''πατάω ξυπόλητος στα γαλαζοπράσινα νερά'' και τελικά περπατάς δύο χιλιόμετρα στην άμμο ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός; Η άμπωτη στο Paje δεν είναι απλά φυσικό φαινόμενο, είναι η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες! Το νερό εξαφανίζεται πιο γρήγορα κι από τους μισθούς στις αρχές του μήνα», έγραψε χαρακτηριστικά η Αποστολία Ζώη, ενώ στη συνέχεια έδωσε μερικές συμβουλές σε όσους επισκεφθούν κάποια στιγμή το συγκεκριμένο μέρος.
Δείτε τα βίντεο και τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια περιέγραψε τις... περιπέτειές της μέχρι να καταφέρει να βγάλει βίντεο και φωτογραφίες στο παραθαλάσσιο χωριό Paje. Αν και είχε προετοιμαστεί για μία φωτογράφιση που θα της πρόσφερε πλούσιο υλικό για τον προσωπικό της λογαριασμό, η άμπωτη τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα.
«Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό! Πήγες Paje για να βγάλεις την κλασική instagrammable φωτογραφία ''πατάω ξυπόλητος στα γαλαζοπράσινα νερά'' και τελικά περπατάς δύο χιλιόμετρα στην άμμο ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός; Η άμπωτη στο Paje δεν είναι απλά φυσικό φαινόμενο, είναι η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες! Το νερό εξαφανίζεται πιο γρήγορα κι από τους μισθούς στις αρχές του μήνα», έγραψε χαρακτηριστικά η Αποστολία Ζώη, ενώ στη συνέχεια έδωσε μερικές συμβουλές σε όσους επισκεφθούν κάποια στιγμή το συγκεκριμένο μέρος.
Δείτε τα βίντεο και τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
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