Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέσσερις κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου στο νερό

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, δηλώνει από την πλευρά του ο δήμαρχος Ελασσόνας





Όπως αναφέρει στο







Η απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες που έχουν προκύψει.



«Χαιρετίζω με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.







Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.



Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να δοθεί οριστική και ασφαλής λύση για τους κατοίκους των τεσσάρων χωριών μας.



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Σε προγενέστερη ανακοίνωσή του ο δήμος Ελασσόνας αναφέρει, σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν σε 50 κοινότητες, τα εξής:



Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας , μετά την ανίχνευση τιμών ουρανίου πάνω από το επιτρεπτό όριο.Όπως αναφέρει στο protothema.gr , ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται μετά τους σχετικούς ελέγχους που έγιναν, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να εκδίδει πιστοποιητικό ακαταλληλότητας του νερού, λόγω ανίχνευσης του στοιχείου ουρανίου σε όρια πάνω από το επιτρεπτό.Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Δήμος Ελασσόνας αναφέρει:Η απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες που έχουν προκύψει.«Χαιρετίζω με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.Πρόκειται για ένα αίτημα που υποβάλαμε τεκμηριωμένα, με στόχο να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού.Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να δοθεί οριστική και ασφαλής λύση για τους κατοίκους των τεσσάρων χωριών μας.Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος», δηλώνει σχετικά ο δήμαρχος, Νίκος Γάτσας.Σε προγενέστερη ανακοίνωσή του ο δήμος Ελασσόνας αναφέρει, σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν σε 50 κοινότητες, τα εξής:

«Έλεγχοι για την παράμετρο του ουρανίου σε περισσότερους από 50 οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας – Πρόβλημα εντοπίστηκε μόνο σε Καλύβια, Ολυμπιάδα, Σπαρμό και Πύθιο



Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.) ενημερώνουν τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ποιότητα του πόσιμου νερού, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για την παράμετρο του ουρανίου σε περισσότερους από 50 οικισμούς σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου Ελασσόνας.



Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές ουρανίου στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου. Αυξημένες τιμές εντοπίστηκαν αποκλειστικά στους οικισμούς Καλύβια, Ολυμπιάδα, Σπαρμός και Πύθιο.

Για τους συγκεκριμένους οικισμούς έχει ήδη δοθεί η απαραίτητη ενημέρωση και ισχύει απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγείρεμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση.



Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ζήτημα που έχει προκύψει αφορά συγκεκριμένους οικισμούς στους οποίους εντοπίστηκε το συγκεκριμένο εύρημα. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να δημιουργείται γενικευμένη ανησυχία για το νερό στο σύνολο των οικισμών του Δήμου.



Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση και, εφόσον από τις αναλύσεις προέκυπτε αντίστοιχο ζήτημα σε οποιονδήποτε άλλο οικισμό, θα υπήρχε άμεση και συγκεκριμένη ενημέρωση των κατοίκων του, όπως ακριβώς έγινε στους τέσσερις οικισμούς όπου διαπιστώθηκε η αυξημένη τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου.

Παράλληλα, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. συνεχίζει τους ελέγχους και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την ασφαλή επαναφορά της χρήσης του νερού στους οικισμούς όπου ισχύουν οι περιορισμοί.



Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. θα συνεχίσουν να ενημερώνουν υπεύθυνα και με σαφήνεια τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη, καθώς και για την άρση των περιορισμών στους οικισμούς όπου αυτοί ισχύουν».



