Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
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Αποστολία Ζώη Ζανζιβάρη

Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι

Όταν το νησί κάνει «ghosting», έγραψε με χιούμορ η τραγουδίστρια

Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Το νησί που «εξαφανίζεται» επισκέφτηκε η Αποστολία Ζώη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Ζανζιβάρη και παράλληλα έμαθε πως λέγεται το «σ' αγαπώ» στα σουαχίλι.

Η τραγουδίστρια το Σάββατο 29 Αυγούστου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τη διαδρομή που ακολούθησε με βάρκα και αποκάλυψε λεπτομέρειες για το νησί που χάνεται μέσα στη θάλασσα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν το νησί κάνει «ghosting»... Ξέρατε ότι υπάρχει ένα νησί που εμφανίζεται μόνο για λίγες ώρες την ημέρα και μετά... εξαφανίζεται; Στη Nakupenda της Ζανζιβάρης (που στη γλώσσα Σουαχίλι σημαίνει «Σ’ αγαπώ»), η παλίρροια εμφανίζει μια καταπληκτική, κατάλευκη λωρίδα άμμου στη μέση του Ινδικού Ωκεανού, η οποία χάνεται εντελώς κάτω από το νερό κάθε απόγευμα», σημείωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Αποστολία Ζώη έδωσε τις συμβουλές της για όποιον επιθυμεί να βρεθεί στο συγκεκριμένο μέρος: «Survival Guide για τη Nakupenda: Πρόσβαση: Επιβιβάζεστε σε παραδοσιακό σκάφος (dhow) από τη Stone Town και προσεύχεστε να μην ξεχάσατε το αντηλιακό. Τι θα κάνετε: Snorkeling με τα ψάρια, βουτιές σε εξωτικά νερά και θαλασσινό BBQ. Tip: Πάρτε καπέλο και αντηλιακό 50+. Ο ήλιος εκεί δεν αστειεύεται, και δέντρο για σκιά... ούτε για δείγμα. Σημείωση: Η επαφή με τη φύση θεραπεύει τα πάντα. Αν πάλι καείτε από τον ήλιο, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, βάλτε γιαούρτι», έγραψε.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Η Αποστολία Ζώη επισκέφτηκε το νησί που «εξαφανίζεται» στη Ζανζιβάρη και έμαθε το «σ’ αγαπώ» στα σουαχίλι
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

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