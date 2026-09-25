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Ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του στρατού και του TPLF στην Αιθιοπία, πάνω από 700 νεκροί αντάρτες
Ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του στρατού και του TPLF στην Αιθιοπία, πάνω από 700 νεκροί αντάρτες
Διακοπές σε τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο
Σφοδρές μάχες σημειώνονται σήμερα μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και ένοπλων οργανώσεων σε πολλές κοινότητες της βόρειας Αιθιοπίας, όπου οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν πρόσφατα και εκφράζονται φόβοι ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε έναν νέο πόλεμο μεγάλης κλίμακας.
Ορισμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν διακοπεί σήμερα στη βόρεια Αιθιοπία, σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο κυβερνοασφάλειας Netblocks και το Γαλλικό Πρακτορείο.
Έπειτα από πολύμηνες εντάσεις, οι μάχες ξανάρχισαν την τρίτη μεταξύ του στρατού και των δυνάμεων του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση του Τιγκράι (TPLF), της πολιτικής οργάνωσης που κυβενά ντε φάκτο την Πολιτεία Τιγκράι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ θεωρεί παράνομη τη διακυβέρνηση της περιοχής αυτής από το TPLF.
Η αναζωπύρωση της βίας στη βόρεια Αιθιοπία σημειώνεται λιγότερα από τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου (2020-22) μεταξύ των δύο πλευρών. Η σύγκρουση αυτή ήταν από τις φονικότερες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια αφού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους.
«Έγιναν σφοδρές μάχες τη νύχτα» της Πέμπτης προς την Παρασκευή, είπε μια πηγή ανθρωπιστικής οργάνωσης, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της και βρίσκεται στη γειτονική Πολιτεία Άφαρ. Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «εμπόδισαν τους αντάρτες να μπουν στην πόλη» Αμπάλα, που βρίσκεται στο Άφαρ, στους ορεινούς όγκους που αποτελούν τα σύνορα με το Τιγκράι, πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας επίσης λόγο για ένα πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αμπάλα.
Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσεις αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.
Σύμφωνα με την Acled, μια μη κυβερνητική οργάνωση που ειδικεύεται στη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διεθνών συρράξεων, «σφοδρές μάχες» σημειώθηκαν επίσης στην Μάι Γκάμπα και το Τσελίμο, δύο κοινότητες του δυτικού Τιγκράι. Αυτή η πολύ εύφορη ζώνη διεκδικείται από το TPLF, που την ενσωμάτωσε διοικητικά στο Τιγκράι το 1991 (με το τέλος του εμφυλίου πολέμου και την κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος) αλλά και από τους εθνικιστές της γειτονικής πολιτείας Αχμάρα, που τη θεωρούν «προγονική» γη της.
Ο ομοσπονδιακός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 700 αντάρτες σκοτώθηκαν και περίπου 500 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες. Δεν έδωσε κάποιον απολογισμό των δικών του απωλειών.
Κατά τον προηγούμενο πόλεμο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε κόψει τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτροδότηση και το διαδίκτυο στο Τιγκράι, όπου σταμάτησαν να λειτουργούν και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Η Πολιτεία είχε τεθεί σε κατάσταση ημι-πολιορκίας και καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είχε πλέον πρόσβαση εκεί, επί πολλούς μήνες, έφτασε στα πρόθυρα του λιμού.
Επτά ένοπλες οργανώσεις που αντιτίθενται στις ομοσπονδιακές αρχές, μεταξύ των οποίων το TPLF, η εθνικιστική πολιτοφυλακή των Αμχάρα Fano και ο Απελευθερωτικός Στρατός του Ορόμο (OLA) ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι συμμάχησαν για «να ανατρέψουν» την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Άμπιι Άχμεντ. «Οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν την ίδια ιδεολογία. Ορισμένες είναι ιστορικά εχθροί μεταξύ τους» είπε την Πέμπτη η αναλύτρια του Acled Τζαλάλε Γκετάτσιου Μπίρου, διερωτώμενη πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από κοινού.
Χθες, οι ανταρτικές αρχές του Τιγκράι είπαν ότι βρίσκονται σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ότι γίνονται μάχες «παντού» στη βόρεια Αιθιοπία.
Στην Αμχάρα, συγκρούσεις αναφέρθηκαν κυρίως κοντά στη Λαλιμπέλα, μια ιερή πόλη, γνωστή για τις υπόσκαφες εκκλησίες της που έχουν κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.
Ορισμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν διακοπεί σήμερα στη βόρεια Αιθιοπία, σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο κυβερνοασφάλειας Netblocks και το Γαλλικό Πρακτορείο.
Έπειτα από πολύμηνες εντάσεις, οι μάχες ξανάρχισαν την τρίτη μεταξύ του στρατού και των δυνάμεων του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση του Τιγκράι (TPLF), της πολιτικής οργάνωσης που κυβενά ντε φάκτο την Πολιτεία Τιγκράι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ θεωρεί παράνομη τη διακυβέρνηση της περιοχής αυτής από το TPLF.
Η αναζωπύρωση της βίας στη βόρεια Αιθιοπία σημειώνεται λιγότερα από τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου (2020-22) μεταξύ των δύο πλευρών. Η σύγκρουση αυτή ήταν από τις φονικότερες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια αφού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 600.000 ανθρώπους.
«Έγιναν σφοδρές μάχες τη νύχτα» της Πέμπτης προς την Παρασκευή, είπε μια πηγή ανθρωπιστικής οργάνωσης, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της και βρίσκεται στη γειτονική Πολιτεία Άφαρ. Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «εμπόδισαν τους αντάρτες να μπουν στην πόλη» Αμπάλα, που βρίσκεται στο Άφαρ, στους ορεινούς όγκους που αποτελούν τα σύνορα με το Τιγκράι, πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας επίσης λόγο για ένα πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αμπάλα.
Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσεις αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.
Σύμφωνα με την Acled, μια μη κυβερνητική οργάνωση που ειδικεύεται στη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διεθνών συρράξεων, «σφοδρές μάχες» σημειώθηκαν επίσης στην Μάι Γκάμπα και το Τσελίμο, δύο κοινότητες του δυτικού Τιγκράι. Αυτή η πολύ εύφορη ζώνη διεκδικείται από το TPLF, που την ενσωμάτωσε διοικητικά στο Τιγκράι το 1991 (με το τέλος του εμφυλίου πολέμου και την κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος) αλλά και από τους εθνικιστές της γειτονικής πολιτείας Αχμάρα, που τη θεωρούν «προγονική» γη της.
Ο ομοσπονδιακός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 700 αντάρτες σκοτώθηκαν και περίπου 500 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες. Δεν έδωσε κάποιον απολογισμό των δικών του απωλειών.
Κατά τον προηγούμενο πόλεμο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε κόψει τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτροδότηση και το διαδίκτυο στο Τιγκράι, όπου σταμάτησαν να λειτουργούν και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Η Πολιτεία είχε τεθεί σε κατάσταση ημι-πολιορκίας και καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είχε πλέον πρόσβαση εκεί, επί πολλούς μήνες, έφτασε στα πρόθυρα του λιμού.
Επτά ένοπλες οργανώσεις που αντιτίθενται στις ομοσπονδιακές αρχές, μεταξύ των οποίων το TPLF, η εθνικιστική πολιτοφυλακή των Αμχάρα Fano και ο Απελευθερωτικός Στρατός του Ορόμο (OLA) ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι συμμάχησαν για «να ανατρέψουν» την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Άμπιι Άχμεντ. «Οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν την ίδια ιδεολογία. Ορισμένες είναι ιστορικά εχθροί μεταξύ τους» είπε την Πέμπτη η αναλύτρια του Acled Τζαλάλε Γκετάτσιου Μπίρου, διερωτώμενη πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από κοινού.
Χθες, οι ανταρτικές αρχές του Τιγκράι είπαν ότι βρίσκονται σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ότι γίνονται μάχες «παντού» στη βόρεια Αιθιοπία.
Στην Αμχάρα, συγκρούσεις αναφέρθηκαν κυρίως κοντά στη Λαλιμπέλα, μια ιερή πόλη, γνωστή για τις υπόσκαφες εκκλησίες της που έχουν κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.
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