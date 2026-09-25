Δούκας από την Πλάκα: H έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή, είναι μεγάλη καταστροφή
Δούκας από την Πλάκα: H έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή, είναι μεγάλη καταστροφή
«Σταματάμε όποτε χρειάζεται για να δούμε αν θα ακουστεί κάποιος ήχος, είναι ώρες αγωνίας» δήλωσε ακόμα ο δήμαρχος Αθηναίων
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να κάνει λόγο για πρωτοφανή έκταση της καταστροφής. Ο δήμαρχος βρέθηκε στο σημείο το βράδυ της Παρασκευής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και των συνεργείων του Δήμου Αθηναίων.
«Συνεχίζονται οι εργασίες. Είναι εδώ όλα τα μηχανήματα. Θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια», δήλωσε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι στο σημείο βρέθηκε και ο αρμόδιος Υπουργός Πολίτικης Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανέφερε, ο Δήμος συνδράμει στην επιχείρηση, ενώ ο συντονισμός των ερευνών ανήκει στην Πυροσβεστική.
«Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία, για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος, που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά την έρευνα για τα αίτια, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας και έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα πρώτα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός των έξι αγνοουμένων. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους. Γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως βλέπετε, όλη η διαδικασία», είπε.
Αναφερόμενος στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την έκρηξη και την έκταση των ζημιών. «Είναι τρομακτική η έκταση. Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Εγώ αυτό που βλέπουμε και μιλώντας με τους ανθρώπους είναι ότι είναι πρωτοφανής η έκρηξη. Είναι πάρα πολύ ισχυρή», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο μπροστινό τμήμα του κτιρίου, ενώ έχει επηρεαστεί και η γύρω περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στα γειτονικά κτίρια, τα οποία έχουν εκκενωθεί.
«Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο κτίρια τα διπλανά. Έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για να δούμε αν χρειάζονται και αυτά αργότερα εργασίες. Έχουν εκκενωθεί και θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή θα πρέπει να κατεδαφιστούν», ανέφερε ο κ. Δούκας.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και **δύο ή τρία κτίρια απέναντι**, ενώ το ωστικό κύμα επηρέασε την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.
«Η ζημιά είναι σε όλο τον δρόμο. Και στον πίσω δρόμο, το ωστικό κύμα έφτασε μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. **Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», κατέληξε.
«Συνεχίζονται οι εργασίες. Είναι εδώ όλα τα μηχανήματα. Θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια», δήλωσε ο κ. Δούκας, σημειώνοντας ότι στο σημείο βρέθηκε και ο αρμόδιος Υπουργός Πολίτικης Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανέφερε, ο Δήμος συνδράμει στην επιχείρηση, ενώ ο συντονισμός των ερευνών ανήκει στην Πυροσβεστική.
«Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία, για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος, που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά την έρευνα για τα αίτια, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας και έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα πρώτα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός των έξι αγνοουμένων. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους. Γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως βλέπετε, όλη η διαδικασία», είπε.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις
Αναφερόμενος στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την έκρηξη και την έκταση των ζημιών. «Είναι τρομακτική η έκταση. Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Εγώ αυτό που βλέπουμε και μιλώντας με τους ανθρώπους είναι ότι είναι πρωτοφανής η έκρηξη. Είναι πάρα πολύ ισχυρή», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο μπροστινό τμήμα του κτιρίου, ενώ έχει επηρεαστεί και η γύρω περιοχή. Ο ίδιος ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στα γειτονικά κτίρια, τα οποία έχουν εκκενωθεί.
«Είναι σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο κτίρια τα διπλανά. Έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για να δούμε αν χρειάζονται και αυτά αργότερα εργασίες. Έχουν εκκενωθεί και θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή θα πρέπει να κατεδαφιστούν», ανέφερε ο κ. Δούκας.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και **δύο ή τρία κτίρια απέναντι**, ενώ το ωστικό κύμα επηρέασε την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.
«Η ζημιά είναι σε όλο τον δρόμο. Και στον πίσω δρόμο, το ωστικό κύμα έφτασε μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. **Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», κατέληξε.
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