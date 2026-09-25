Κλειστά σχολεία και μαθητές στους δρόμους στη Γερμανία: Οι 18χρονοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
Κλειστά σχολεία και μαθητές στους δρόμους στη Γερμανία: Οι 18χρονοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
Σε όλους τους 18χρονους αποστέλλεται ερωτηματολόγιο στο οποίο ερωτώνται αν ενδιαφέρονται και αν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις
Κλειστά παρέμεινα σήμερα πολλά σχολεία στη Γερμανία σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Είχαν προγραμματιστεί πάνω από 100 διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, αναφέρει το BBC.
Τον Ιανουάριο τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που θεσπίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία, με στόχο την πρόσληψη εθελοντών για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών.
Ωστόσο, εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν οι εθελοντές που θα προσέλθουν είναι πολύ λίγοι, το γερμανικό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Σύμφωνα με τον νόμο, σε όλους τους 18χρονους στη Γερμανία (υποχρεωτικά για τους άνδρες, προαιρετικό για τις γυναίκες) αποστέλλεται ερωτηματολόγιο για το αν ενδιαφέρονται και αν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.
Τα αγόρια θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για πιθανή στρατιωτική θητεία.
Διοργανωτές των διαδηλώσεων είπαν μάλιστα ότι ορισμένοι 18χρονοι στη βόρεια Γερμανία έλαβαν έλαβαν επίσημες κλήσεις για ιατρικές εξετάσεις, παρόλο που είχαν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται να καταταγούν στο στρατό.
Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι, σύμφωνα με το νόμο, η υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση ισχύει «για όλους τους άνδρες που υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία και γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007». Αυτό ισχύει και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διέθετε μεγάλο στρατό. Ωστόσο, μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος.
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011.
Αντίθετα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του γερμανικού στρατού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο γερμανικός στρατός έχει σήμερα 186.000 στρατιώτες με σχέδιο να τους αυξήσει σε 260.000 στις αρχές της επόμενης δεκαετίας συν 200.000 εφέδρους.
Είχαν προγραμματιστεί πάνω από 100 διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, αναφέρει το BBC.
Τον Ιανουάριο τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που θεσπίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία, με στόχο την πρόσληψη εθελοντών για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών.
Ωστόσο, εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν οι εθελοντές που θα προσέλθουν είναι πολύ λίγοι, το γερμανικό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Σύμφωνα με τον νόμο, σε όλους τους 18χρονους στη Γερμανία (υποχρεωτικά για τους άνδρες, προαιρετικό για τις γυναίκες) αποστέλλεται ερωτηματολόγιο για το αν ενδιαφέρονται και αν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.
Τα αγόρια θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για πιθανή στρατιωτική θητεία.
Διοργανωτές των διαδηλώσεων είπαν μάλιστα ότι ορισμένοι 18χρονοι στη βόρεια Γερμανία έλαβαν έλαβαν επίσημες κλήσεις για ιατρικές εξετάσεις, παρόλο που είχαν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται να καταταγούν στο στρατό.
Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι, σύμφωνα με το νόμο, η υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση ισχύει «για όλους τους άνδρες που υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία και γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007». Αυτό ισχύει και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διέθετε μεγάλο στρατό. Ωστόσο, μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος.
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011.
Αντίθετα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του γερμανικού στρατού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο γερμανικός στρατός έχει σήμερα 186.000 στρατιώτες με σχέδιο να τους αυξήσει σε 260.000 στις αρχές της επόμενης δεκαετίας συν 200.000 εφέδρους.
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