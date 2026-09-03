Θαυμαστές περικύκλωσαν τον Apon στη συναυλία του στη Λάρνακα χορεύοντας νησιώτικα, δείτε βίντεο
Θαυμαστές περικύκλωσαν τον Apon στη συναυλία του στη Λάρνακα χορεύοντας νησιώτικα, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε το πρώτο του live στην Κύπρο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ξεσήκωσε τους θεατές ερμηνεύοντας Γιάννη Πάριο
Συναυλία στη Λάρνακα έδωσε ο Apon και οι θαυμαστές του κατέληξαν να τον περικυκλώνουν χορεύοντας νησιώτικα.
Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε το πρώτο του live στην Κύπρο, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας συγκεκριμένα. Περισσότεροι από 2.000 θεατές έδωσαν το παρών κάνοντας sold out την εμφάνιση.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Apon κατέβηκε από τη σκηνή και έγινε ένα με το πλήθος, με τον ίδιο να ερμηνεύει πέρα από τις επιτυχίες του, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο τραγουδιστής τραγούδησε το «Έλα να πάμε σ' ένα μέρος» του Γιάννη Πάριου, ξεσηκώνοντας το κοινό που σηκώθηκε να χορέψει γύρω του.
Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε το πρώτο του live στην Κύπρο, στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας συγκεκριμένα. Περισσότεροι από 2.000 θεατές έδωσαν το παρών κάνοντας sold out την εμφάνιση.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Apon κατέβηκε από τη σκηνή και έγινε ένα με το πλήθος, με τον ίδιο να ερμηνεύει πέρα από τις επιτυχίες του, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο τραγουδιστής τραγούδησε το «Έλα να πάμε σ' ένα μέρος» του Γιάννη Πάριου, ξεσηκώνοντας το κοινό που σηκώθηκε να χορέψει γύρω του.
Δείτε βίντεο
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