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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά παθιασμένα τον Ρομέν Γαβρά σε βόλτα τους στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες
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Έμιλι Ραταϊκόφσκι Ρομέν Γαβράς Φιλί Ρώμη

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά παθιασμένα τον Ρομέν Γαβρά σε βόλτα τους στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες

Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης ήταν άκρως διαχυτικοί - Φέρεται πως είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά παθιασμένα τον Ρομέν Γαβρά σε βόλτα τους στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στιγμή που αντάλλασσε παθιασμένα φιλιά με τον Ρομέν Γαβρά απαθανατίστηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, κατά τη διάρκεια βόλτας τους στη Ρώμη.

Το ζευγάρι, που σύμφωνα με τα ξένα μέσα είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο, βρέθηκε για διακοπές στην ιταλική πρωτεύουσα, με τον φωτογραφικό φακό να τους εντοπίζει ενώ ψώνιζαν. Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης περπατούσαν αγκαλιασμένοι, με τη Ραταϊκόφσκι να φορά ένα εφαρμοστό μαύρο μίνι φόρεμα με halterneck λαιμόκοψη, το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers, και τον Γαβρά, από την άλλη πλευρά, να έχει επιλέξει με φαρδιά χακί μπλούζα, λευκό baggy παντελόνι και αθλητικά, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με καπέλο.

Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης ήταν άκρως διαχυτικοί, με τον Γαβρά να φιλά στο στόμα τη Ραταϊκόφσκι αρκετά συχνά όσο εξερευνούσαν την πόλη και τα μαγαζιά της. Φέρεται πως μαζί τους ήταν και ο γιος του μοντέλου, τον οποίο έχει αποκτήσει μαζί με τον πρώην σύζυγό της Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ.

Δείτε φωτογραφίες

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά παθιασμένα τον Ρομέν Γαβρά σε βόλτα τους στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες
Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς

Φωτογραφίες: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

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