Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Ρομέν Γαβρά με κοινές τους φωτογραφίες
GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι Ρομέν Γαβράς

Η είδηση ότι το μοντέλο και ο σκηνοθέτης είναι ζευγάρι είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο

Δημοσιεύοντας στο Instagram κοινές φωτογραφίες της με τον Ρομέν Γαβρά επιβεβαίωσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι.

Η σχέση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι και του Ρομέν Γαβράς, έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές σε δρόμους της Νέας Υόρκης, ενώ την περίοδο των Χριστουγέννων ταξίδεψαν στην Ελλάδα.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram Ραταϊκόφσκι απαθανατίζεται στο πλευρό του συντρόφου της, με την ίδια να βγάζει τη γλώσσα της με παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία άλλη, εκείνη έχει την πλάτη της στραμμένη στον φωτογραφικό φακό και ο Γαβράς την ακουμπά στο συγκεκριμένο σημείο και στο πρόσωπο.

Δείτε τις φωτογραφίες

