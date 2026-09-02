Η Σελένα Γκόμεζ ταξίδεψε στη Βενετία με τον Μπένι Μπλάνκο, η βόλτα με το σκάφος και η φωτογραφία με τους Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ
Η Σελένα Γκόμεζ ταξίδεψε στη Βενετία με τον Μπένι Μπλάνκο, η βόλτα με το σκάφος και η φωτογραφία με τους Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στο Instagram
Στη Βενετία ταξίδεψαν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη βόλτα που έκαναν με σκάφος, καθώς και μία φωτογραφία με τον Στιβ Μάρτιν και τον Μάρτιν Σορτ.
Η Σελένα Γκόμεζ στο πρώτο στιγμιότυπο που ανέβασε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Instagram παρουσιάζεται μαζί με τον σύζυγό της να κοιτάζουν την κάμερα με φόντο το Μεγάλο Κανάλι, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τον Μπένι Μπλάνκο να παρατηρεί τα αξιοθέατα.
Στα επόμενα κλικ μοιράστηκε τα φαγητά που δοκίμασαν και το ειδυλλιακό σκηνικό στο οποίο χαλάρωσε με τον αγαπημένο της βλέποντας ταινίες και σειρές, ενώ στις τελευταίες φωτογραφίες η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τις φίλες της αλλά και τους συμπρωταγωνιστές της από το «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Σελένα Γκόμεζ στο πρώτο στιγμιότυπο που ανέβασε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Instagram παρουσιάζεται μαζί με τον σύζυγό της να κοιτάζουν την κάμερα με φόντο το Μεγάλο Κανάλι, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τον Μπένι Μπλάνκο να παρατηρεί τα αξιοθέατα.
Στα επόμενα κλικ μοιράστηκε τα φαγητά που δοκίμασαν και το ειδυλλιακό σκηνικό στο οποίο χαλάρωσε με τον αγαπημένο της βλέποντας ταινίες και σειρές, ενώ στις τελευταίες φωτογραφίες η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τις φίλες της αλλά και τους συμπρωταγωνιστές της από το «Only Murders in the Building», Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.
Δείτε τις φωτογραφίες
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