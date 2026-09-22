Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από ανώνυμο λογαριασμό στο Instagram που έκανε καυστικά σχόλια για τη Ζόι Κράβιτς και τον Χάρι Στάιλς
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από ανώνυμο λογαριασμό στο Instagram που έκανε καυστικά σχόλια για τη Ζόι Κράβιτς και τον Χάρι Στάιλς
«Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι νομίζετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, είναι ξεκαρδιστικό», έγραψε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Την ανάγκη να απαντήσει δημόσια για μία φήμη που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα αισθάνθηκε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν κρύβεται ο ίδιος πίσω από ανώνυμο προφίλ στο Instagram το οποίο κάνει καυστικά σχόλια για τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε story που δημοσίευσε από το επίσημο προφίλ του, ανέφερε πως είναι ξεκαρδιστικό ο κόσμος να θεωρεί ότι περνά τον ελεύθερο χρόνο του σχολιάζοντας τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή της πρώην συντρόφου του, ωστόσο τόνισε πως τίποτα από όσα φημολογούνται δεν είναι αλήθεια.
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ έγραψε αναλυτικά: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι νομίζετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Είναι ξεκαρδιστικό. Γιατί να ακολουθώ έναν ανώνυμο λογαριασμό, αν δεν ήθελα ο κόσμος να τον συνδέσει μαζί μου; Έλα τώρα. Αλλά αν πραγματικά χρειάζεται να το πω, έχω μόνο έναν λογαριασμό στο Instagram, τον @channingtatum».
Δείτε το story
Το τελευταίο διάστημα πολλοί από τους θαυμαστές του ηθοποιού είχαν αρχίσει να παρατηρούν κάποια σχόλια κάτω από αναρτήσεις στα social media σχετικά με τα σχέδια γάμου της Ζόι Κράβιτζ και του Χάρι Στάιλς, καθώς και κάτω από φωτογραφίες τους.
Τα σχόλια αυτά προέρχονταν από έναν λογαριασμό ονόματι Nonya Bidness, μοναδικός ακόλουθος του οποίου φέρεται πως ήταν ο Τέιτουμ.
Αυτό οδήγησε τον κόσμο στο να υποθέσει ότι ο ηθοποιός κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ και τις «επιθέσεις» εναντίον της πρώην συντρόφου του, με την από την οποία χώρισε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και του αρραβωνιαστικού της.
Κάποια από τα σχόλια του λογαριασμού ανέφεραν για τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς: «Είμαι εδώ μόνο για το μίσος», «Όταν βλέπω αυτούς τους δύο, σκέφτομαι ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός της την είχε αποκαλέσει τον πιο συνειδητοποιημένο άνθρωπο που γνωρίζει. Αναρωτιέμαι πόσο συγκεκριμένος ήταν. Για μένα “συνειδητοποιημένος” σημαίνει υπολογιστικός. Μιλούσε με όρους κινηματογραφικής δημιουργίας, αλλά ίσως αναφερόταν και στην ίδια ως άνθρωπο γενικότερα».
Ο λογαριασμός τελικά απενεργοποιήθηκε εν μέσω της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με το Page Six.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε story που δημοσίευσε από το επίσημο προφίλ του, ανέφερε πως είναι ξεκαρδιστικό ο κόσμος να θεωρεί ότι περνά τον ελεύθερο χρόνο του σχολιάζοντας τι συμβαίνει στην προσωπική ζωή της πρώην συντρόφου του, ωστόσο τόνισε πως τίποτα από όσα φημολογούνται δεν είναι αλήθεια.
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ έγραψε αναλυτικά: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι νομίζετε πως αυτό κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Είναι ξεκαρδιστικό. Γιατί να ακολουθώ έναν ανώνυμο λογαριασμό, αν δεν ήθελα ο κόσμος να τον συνδέσει μαζί μου; Έλα τώρα. Αλλά αν πραγματικά χρειάζεται να το πω, έχω μόνο έναν λογαριασμό στο Instagram, τον @channingtatum».
Δείτε το story
Το τελευταίο διάστημα πολλοί από τους θαυμαστές του ηθοποιού είχαν αρχίσει να παρατηρούν κάποια σχόλια κάτω από αναρτήσεις στα social media σχετικά με τα σχέδια γάμου της Ζόι Κράβιτζ και του Χάρι Στάιλς, καθώς και κάτω από φωτογραφίες τους.
Τα σχόλια αυτά προέρχονταν από έναν λογαριασμό ονόματι Nonya Bidness, μοναδικός ακόλουθος του οποίου φέρεται πως ήταν ο Τέιτουμ.
Αυτό οδήγησε τον κόσμο στο να υποθέσει ότι ο ηθοποιός κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ και τις «επιθέσεις» εναντίον της πρώην συντρόφου του, με την από την οποία χώρισε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και του αρραβωνιαστικού της.
Κάποια από τα σχόλια του λογαριασμού ανέφεραν για τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς: «Είμαι εδώ μόνο για το μίσος», «Όταν βλέπω αυτούς τους δύο, σκέφτομαι ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός της την είχε αποκαλέσει τον πιο συνειδητοποιημένο άνθρωπο που γνωρίζει. Αναρωτιέμαι πόσο συγκεκριμένος ήταν. Για μένα “συνειδητοποιημένος” σημαίνει υπολογιστικός. Μιλούσε με όρους κινηματογραφικής δημιουργίας, αλλά ίσως αναφερόταν και στην ίδια ως άνθρωπο γενικότερα».
Ο λογαριασμός τελικά απενεργοποιήθηκε εν μέσω της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με το Page Six.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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