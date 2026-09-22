Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από ανώνυμο λογαριασμό στο Instagram που έκανε καυστικά σχόλια για τη Ζόι Κράβιτς και τον Χάρι Στάιλς

μοναδικός ακόλουθος του οποίου φέρεται πως ήταν ο Τέιτουμ.



Αυτό οδήγησε τον κόσμο στο να υποθέσει ότι ο ηθοποιός κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ και τις «επιθέσεις» εναντίον της πρώην συντρόφου του, με την από την οποία χώρισε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και του αρραβωνιαστικού της.



Κάποια από τα σχόλια του λογαριασμού ανέφεραν για τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς: «Είμαι εδώ μόνο για το μίσος», «Όταν βλέπω αυτούς τους δύο, σκέφτομαι ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός της την είχε αποκαλέσει τον πιο συνειδητοποιημένο άνθρωπο που γνωρίζει. Αναρωτιέμαι πόσο συγκεκριμένος ήταν. Για μένα “συνειδητοποιημένος” σημαίνει υπολογιστικός. Μιλούσε με όρους κινηματογραφικής δημιουργίας, αλλά ίσως αναφερόταν και στην ίδια ως άνθρωπο γενικότερα».

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