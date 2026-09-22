Κε Χούι Κουάν: Δεν φοβάμαι πια την αποτυχία», δηλώνει ο οσκαρικός ηθοποιός, μετά από χρόνια απορρίψεων

Όταν ήμουν νεότερος, δεν ήθελα ο κόσμος να με βλέπει ως αποτυχημένο και έφτανα στα άκρα για να προσπαθήσω να κρύψω αυτή την πλευρά του εαυτού μου