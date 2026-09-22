Η κόρη του Τζακ Νίκολσον κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με πρωταγωνίστρια τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ
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Λορέιν Νίκολσον Λίλι Ρόουζ Ντεπ ντεμπούτο

Η κόρη του Τζακ Νίκολσον κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με πρωταγωνίστρια τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ

Η Λορέιν Νίκολσον θα μετεφέρει στη μεγάλη οθόνη τις παιδικές της αναμνήσεις από την έπαυλη του Playboy

Η κόρη του Τζακ Νίκολσον κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με πρωταγωνίστρια τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ
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Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο ετοιμάζεται να κάνει η κόρη του Τζακ Νίκολσον, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τις παιδικές της αναμνήσεις από την έπαυλη του Playboy. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ και η Ιντιάνα Ελ, ενώ ο Μπιλ Πούλμαν θα υποδυθεί τον Χιου Χέφνερ.

Ως κόρη του θρυλικού ηθοποιού, η Λορέιν Νίκολσον είχε μια ιδιαίτερη παιδική ηλικία, που περιλάμβανε συχνές επισκέψεις στην έπαυλη του Playboy, σε μια από τις περιόδους μεγάλης ακμής του περιοδικού. Τώρα, η Νίκολσον αξιοποιεί τις αναμνήσεις της από την έπαυλη για να κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία με το «Playmates», ένα δράμα ενηλικίωσης που απέκτησε η Searchlight Pictures.

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία μαζί με την ανερχόμενη ηθοποιό Ιντιάνα Ελ, η οποία έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο υποδυόμενη την κόρη της Αμάντα Σέιφριντ στο «The Housemaid».

Σύμφωνα με τη Searchlight, το σενάριο, το οποίο έχει γράψει η ίδια η Νίκολσον, επικεντρώνεται στην Ελ, ένα δεκατριάχρονο κορίτσι που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και θεωρεί την έπαυλη του Playboy δεύτερο σπίτι της. Εκεί γνωρίζει την Άννα, μία από τις επτά γυναίκες που διεκδικούν τον τίτλο της Playmate του μήνα.

Οι δυο τους αναπτύσσουν μια απρόσμενη φιλία και προσπαθούν να βοηθήσουν η μία την άλλη να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί περισσότερο: η μία ένα εξώφυλλο περιοδικού και η άλλη ένα αγόρι. Η Ντεπ θα υποδυθεί την υποψήφια Playmate, ενώ η Ελ το νεαρό κορίτσι.

Η Νίκολσον είχε γράψει το 2024 ένα δοκίμιο για το Vanity Fair, στο οποίο περιέγραφε πολλές από τις αναμνήσεις της από την έπαυλη κατά τη δεκαετία του 1990.

Μεταξύ άλλων, θυμόταν το κυνήγι πασχαλινών αυγών, το πώς οδηγούσε παιδικά αυτοκινητάκια στα γήπεδα τένις, τη φορά που τη δάγκωσε ένα παγώνι και τις εξερευνήσεις στην περιβόητη σπηλιά της έπαυλης. Για εκείνη, όλα έμοιαζαν μαγικά, μέχρι που άρχισε σταδιακά να μεγαλώνει και να αντιλαμβάνεται ότι ήταν διαφορετική από τις γυναίκες, τους άνδρες και τα υπόλοιπα αγόρια που σύχναζαν στο σπίτι και στους χώρους του.

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Όπως είχε γράψει: «Δεν πήγα ποτέ σε καλοκαιρινή κατασκήνωση. Δεν είχα ποτέ κάποια δραστηριότητα μετά το σχολείο. Από τη χρονιά που γεννήθηκα, το 1990, μέχρι περίπου τα 11 μου χρόνια, πήγαινα στην έπαυλη του Playboy, επειδή εκεί βρίσκονταν οι φίλοι μου. Ήταν τα παιδιά, όπως ο Τέιλορ με τα σγουρά μαλλιά, του οποίου οι γονείς είχαν γνωριστεί μάλιστα στο πάρτι Midsummer Night’s Dream. Ήταν τα κορίτσια, περισσότερες Playmates του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και φυσικά οι άνδρες. Μόνο οι μισοί από τους φίλους μου εκεί ήταν πραγματικά παιδιά, αλλά αυτό δεν είχε σημασία. Στους ενήλικες που σύχναζαν στην έπαυλη, όπως η Άλισον και ο Τζόελ, άρεσε επίσης να παίζουν».

Φωτογραφία: Shutterstock
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