Η Σελένα Γκόμεζ συμμετέχει στο νέο τραγούδι του Μπένι Μπλάνκο, έπαιξε και στο βιντεοκλίπ του
Η Σελένα Γκόμεζ συμμετέχει στο νέο τραγούδι του Μπένι Μπλάνκο, έπαιξε και στο βιντεοκλίπ του
Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στίχους στα ισπανικά
Στο νέο κομμάτι του Μπένι Μπλάνκο συμμετέχει η Σελένα Γκόμεζ, καθώς έπαιξε και στο βιντεοκλίπ του, που κυκλοφόρησε.
Η Αμερικανίδα ποπ σταρ με μεξικανικές ρίζες συνεργάστηκε με τον σύζυγό της και την τραγουδίστρια Μπέκι Τζι στο τραγούδι «Te Olvido (La La)», ένα καλοκαιρινό λατινοαμερικανικό ποπ κομμάτι, ο τίτλος του οποίου μεταφράζεται ως «Σε ξεχνάω».
Δείτε το βιντεοκλίπ
Στο βίντεο, η Γκόμεζ ερμηνεύει στίχους στα ισπανικά, ενώ στο κλιπ εμφανίζεται να κινείται με ποδήλατο σε προάστιο της πόλης, παρουσιάζοντας ένα look εμπνευσμένο από το λατινικό street style. Από την πλευρά του, ο Μπένι Μπλάνκο εμφανίζεται φορώντας μια μάσκα που παραπέμπει σε καρικατούρα του προσώπου του.
Οι τρεις καλλιτέχνες που παίζουν στο βιντεοκλίπ, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, περιπλανώνται σε ζωντανές λατινοαμερικανικές γειτονιές, τραγουδώντας στα ισπανικά και χορεύοντας στους δρόμους. Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο ισπανόφωνο άλμπουμ του Μπλάνκο με τίτλο «Hermoso».
Η Αμερικανίδα ποπ σταρ με μεξικανικές ρίζες συνεργάστηκε με τον σύζυγό της και την τραγουδίστρια Μπέκι Τζι στο τραγούδι «Te Olvido (La La)», ένα καλοκαιρινό λατινοαμερικανικό ποπ κομμάτι, ο τίτλος του οποίου μεταφράζεται ως «Σε ξεχνάω».
Δείτε το βιντεοκλίπ
Στο βίντεο, η Γκόμεζ ερμηνεύει στίχους στα ισπανικά, ενώ στο κλιπ εμφανίζεται να κινείται με ποδήλατο σε προάστιο της πόλης, παρουσιάζοντας ένα look εμπνευσμένο από το λατινικό street style. Από την πλευρά του, ο Μπένι Μπλάνκο εμφανίζεται φορώντας μια μάσκα που παραπέμπει σε καρικατούρα του προσώπου του.
Οι τρεις καλλιτέχνες που παίζουν στο βιντεοκλίπ, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου, περιπλανώνται σε ζωντανές λατινοαμερικανικές γειτονιές, τραγουδώντας στα ισπανικά και χορεύοντας στους δρόμους. Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο ισπανόφωνο άλμπουμ του Μπλάνκο με τίτλο «Hermoso».
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