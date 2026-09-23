Οι ΗΠΑ δεν δίνουν βίζα στον αρχηγό του στρατού του Σουδάν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ουάσιγκτον φέρεται να ζήτησε ως προϋπόθεση τρίμηνη εκεχειρία – Έντονη αντίδραση από τον Αντόνιο Γκουτέρες





Ο επικεφαλής του σουδανικού στρατού, οι δυνάμεις του οποίου βρίσκονται σε πόλεμο με τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) από τον Απρίλιο του 2023, επρόκειτο να απευθυνθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου.







Μία από τις διπλωματικές πηγές χαρακτήρισε την απόφαση της Ουάσιγκτον να μην επιτρέψει την είσοδο του Μπουρχάν στις ΗΠΑ ως «προφανή παραβίαση της συμφωνίας ανάμεσα στον ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες».



Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένα ζητήσει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στο Σουδάν, έθεσε ως όρο για τη χορήγηση της βίζας την αποδοχή από τον στρατηγό Μπουρχάν τρίμηνης ανακωχής.







Ανησυχία Γκουτέρες για τη μη χορήγηση βίζας Η απόφαση των αμερικανικών αρχών προκάλεσε την αντίδραση του ΟΗΕ, με τον εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι ο επικεφαλής του οργανισμού «ανησυχεί έντονα» για το γεγονός ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη βίζα.



«Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την οικοδέσποινα χώρα να εγγυηθεί ότι οι βίζες θα δοθούν όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις της δυνάμει της συμφωνίας για την έδρα (του ΟΗΕ), έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο (του Σουδάν Μπουρχάν) να συμμετάσχει διά ζώσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.



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Ο Ντουζαρίκ ανέφερε ακόμη ότι η Γραμματεία του ΟΗΕ έθεσε άμεσα το ζήτημα στις αμερικανικές αρχές και συνεχίζει τις σχετικές συζητήσεις.



Η συμφωνία βάσει της οποίας ο ΟΗΕ έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να εμποδίζουν τις μετακινήσεις εκπροσώπων των κρατών-μελών που συμμετέχουν στις εργασίες του οργανισμού.



Το Σουδάν εκπροσωπείται τελικά στη Νέα Υόρκη από τον υπουργό Εξωτερικών Μοχιελντίν Σάλεμ.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορήγησαν θεώρηση εισόδου στον de facto ηγέτη του Σουδάν , στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν , προκειμένου να μεταβεί στη Νέα Υόρκη και να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.Ο επικεφαλής του σουδανικού στρατού, οι δυνάμεις του οποίου βρίσκονται σε πόλεμο με τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) από τον Απρίλιο του 2023, επρόκειτο να απευθυνθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου.Ο στρατηγός Μπουρχάν είχε ήδη συμμετάσχει δύο φορές στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύγκρουσης στο Σουδάν.Μία από τις διπλωματικές πηγές χαρακτήρισε την απόφαση της Ουάσιγκτον να μην επιτρέψει την είσοδο του Μπουρχάν στις ΗΠΑ ως «προφανή παραβίαση της συμφωνίας ανάμεσα στον ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες».Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένα ζητήσει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στο Σουδάν, έθεσε ως όρο για τη χορήγηση της βίζας την αποδοχή από τον στρατηγό Μπουρχάν τρίμηνης ανακωχής.Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το Χαρτούμ, καθώς η σουδανική πλευρά υποστηρίζει ότι μια τέτοια εκεχειρία θα έδινε τη δυνατότητα στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης να ανασυνταχθούν και να προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις.Η απόφαση των αμερικανικών αρχών προκάλεσε την αντίδραση του ΟΗΕ, με τον εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι ο επικεφαλής του οργανισμού «ανησυχεί έντονα» για το γεγονός ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη βίζα.«Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την οικοδέσποινα χώρα να εγγυηθεί ότι οι βίζες θα δοθούν όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις της δυνάμει της συμφωνίας για την έδρα (του ΟΗΕ), έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο (του Σουδάν Μπουρχάν) να συμμετάσχει διά ζώσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.Όπως πρόσθεσε, η «πλήρης συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών στις εργασίες» της Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.Ο Ντουζαρίκ ανέφερε ακόμη ότι η Γραμματεία του ΟΗΕ έθεσε άμεσα το ζήτημα στις αμερικανικές αρχές και συνεχίζει τις σχετικές συζητήσεις.Η συμφωνία βάσει της οποίας ο ΟΗΕ έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να εμποδίζουν τις μετακινήσεις εκπροσώπων των κρατών-μελών που συμμετέχουν στις εργασίες του οργανισμού.Το Σουδάν εκπροσωπείται τελικά στη Νέα Υόρκη από τον υπουργό Εξωτερικών Μοχιελντίν Σάλεμ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν και οι διεθνείς προσπάθειες διαμεσολάβησης Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν επιχειρήσει να πείσουν τον στρατηγό Μπουρχάν και τον επικεφαλής των ΔΤΥ Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



Η κυβέρνηση του Μπουρχάν, η οποία αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, προέκυψε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021. Εκείνη την περίοδο ο Ντάγκλο αποτελούσε στενό συνεργάτη του στρατηγού, πριν οι δύο άνδρες οδηγηθούν σε ανοιχτή σύγκρουση για τον έλεγχο της χώρας.



Από τον Απρίλιο του 2023, ο πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων των δύο πλευρών έχει προκαλέσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, τουλάχιστον 200.000 νεκρούς, αριθμός που θεωρείται πιθανό να είναι ακόμη μεγαλύτερος.



Η σύγκρουση έχει επίσης οδηγήσει σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις εκτοπισμού αμάχων παγκοσμίως, με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση και σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.