«Θα εξαλειφθεί όποιος δεν υποταχτεί»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας στέλνει στρατό στη Σάντα Μάρτα, δείτε βίντεο

Ένοπλη οργάνωση με ρίζες στους ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς κατηγορείται για εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών – 13 νεκροί μετά την επιχείρηση των αρχών





Στην πόλη αυτή σχεδόν 570.000 κατοίκων επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου από την Τρίτη, έπειτα από την επιχείρηση διάρκειας 13 ωρών κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκατρία μέλη --συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες-- της οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), με ρίζες στους παραστρατιωτικούς της άκρας δεξιάς, που ελέγχει οδούς







Τομείς της πόλης, από τις μεγαλύτερες στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική, ήταν έρημες χθες, εν μέσω φημών για περιορισμούς στο εμπόριο και στις μετακινήσεις από πλευράς της οργάνωσης αυτής, που κατατρομοκρατεί την περιοχή.







Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς ένοπλους κινούμενους με μοτοσικλέτες στους δρόμους στη Σάντα Μάρτα να πυροβολούν εναντίον ανοικτών καταστημάτων και φλεγόμενα οχήματα να έχουν φράξει δρόμους.



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«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.



«Διέταξα (...) την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.



Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε χθες Τρίτη την ανάπτυξη του στρατού στη Σάντα Μάρτα (βόρεια), πόλη στην Καραϊβική θάλασσα όπου διαπράττονται επιθέσεις εναντίον εμπορικών καταστημάτων και οχημάτων, έπειτα από επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον τοπικής ένοπλης οργάνωσης.Στην πόλη αυτή σχεδόν 570.000 κατοίκων επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου από την Τρίτη, έπειτα από την επιχείρηση διάρκειας 13 ωρών κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκατρία μέλη --συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες-- της οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), με ρίζες στους παραστρατιωτικούς της άκρας δεξιάς, που ελέγχει οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι επιδίδεται σε εκβιάσεις.Τομείς της πόλης, από τις μεγαλύτερες στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική, ήταν έρημες χθες, εν μέσω φημών για περιορισμούς στο εμπόριο και στις μετακινήσεις από πλευράς της οργάνωσης αυτής, που κατατρομοκρατεί την περιοχή.Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς ένοπλους κινούμενους με μοτοσικλέτες στους δρόμους στη Σάντα Μάρτα να πυροβολούν εναντίον ανοικτών καταστημάτων και φλεγόμενα οχήματα να έχουν φράξει δρόμους.«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.«Διέταξα (...) την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.





Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της χθες σε εμπορικές συνοικίες, αναπτύσσοντας μονάδες ειδικευμένες στην καταπολέμηση των εκβιάσεων και ειδικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της το Γαλλικό Πρακτορείο.







Στοιχεία του στρατού αναπτύχθηκαν παράλληλα κατά μήκος δρόμου που συνδέει τη Σάντα Μάρτα με τον νομό Λα Γουαχίρα, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, τομέα στον οποίο δρα επίσης η ACSN.



Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος πρώην δικηγόρος που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο. Ο νέος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς υπόσχεται ότι θα συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που επιδίδονται στη διακίνηση κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή της ουσίας αυτής.