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«Θα εξαλειφθεί όποιος δεν υποταχτεί»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας στέλνει στρατό στη Σάντα Μάρτα, δείτε βίντεο
Ένοπλη οργάνωση με ρίζες στους ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς κατηγορείται για εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών – 13 νεκροί μετά την επιχείρηση των αρχών
Στην πόλη αυτή σχεδόν 570.000 κατοίκων επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου από την Τρίτη, έπειτα από την επιχείρηση διάρκειας 13 ωρών κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκατρία μέλη --συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες-- της οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), με ρίζες στους παραστρατιωτικούς της άκρας δεξιάς, που ελέγχει οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι επιδίδεται σε εκβιάσεις.
Actualización de Santa Marta: la ciudad está bajo el control del grupo criminal. Los locales que estaban abiertos, fueron obligados a cerrar a punta de bala, siguen las denuncias de reclutamiento de menores en distintos barrios.— Espinosa (@EspinosaRadio) September 22, 2026
Esto fue hace minutos en un barrio de la ciudad… pic.twitter.com/1xkT6xMb5y
Τομείς της πόλης, από τις μεγαλύτερες στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική, ήταν έρημες χθες, εν μέσω φημών για περιορισμούς στο εμπόριο και στις μετακινήσεις από πλευράς της οργάνωσης αυτής, που κατατρομοκρατεί την περιοχή.
#Colombia | A esta hora se registra alteración del orden público en Santa Marta, Magdalena, y algunas zonas del departamento de La Guajira por los recientes operativos militares llevados a cabo en estos territorios. Vea los detalles— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 22, 2026
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Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς ένοπλους κινούμενους με μοτοσικλέτες στους δρόμους στη Σάντα Μάρτα να πυροβολούν εναντίον ανοικτών καταστημάτων και φλεγόμενα οχήματα να έχουν φράξει δρόμους.
🇨🇴 ÚLTIMA HORA: Máxima tensión en Santa Marta, Colombia, durante un paro armado atribuido al grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026
Hombres encapuchados en motocicletas dispararon contra comercios, ante la presencia de niños, para forzar su… pic.twitter.com/RHdFwRrdFp
«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.
«Διέταξα (...) την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.
¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026
Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en… pic.twitter.com/diq4mByOe1
Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της χθες σε εμπορικές συνοικίες, αναπτύσσοντας μονάδες ειδικευμένες στην καταπολέμηση των εκβιάσεων και ειδικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της το Γαλλικό Πρακτορείο.
#Colombia 🚨⚠️ Tensión en Santa Marta y varios sectores del Magdalena por hechos de orden público tras un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).— Vanguardia (@vanguardiacom) September 22, 2026
Según reportes conocidos por Caracol Radio, hombres armados y encapuchados estarían recorriendo…
Στοιχεία του στρατού αναπτύχθηκαν παράλληλα κατά μήκος δρόμου που συνδέει τη Σάντα Μάρτα με τον νομό Λα Γουαχίρα, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, τομέα στον οποίο δρα επίσης η ACSN.
Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος πρώην δικηγόρος που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο. Ο νέος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς υπόσχεται ότι θα συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που επιδίδονται στη διακίνηση κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή της ουσίας αυτής.
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