Ελένη Χατζίδου για την κόρη της: Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μου τίποτα δεν έμεινε όπως πριν, είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ





Ελένη Χατζίδου , αναφερόμενη στη σχέση τους και στην αλλαγή που έφερε στη ζωή της από τη στιγμή που γεννήθηκε.

Σε μία εξομολόγηση για την κόρη της προχώρησε ηΜε αφορμή τα 7α γενέθλια της κόρης της, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από διάφορες στιγμές του παιδιού της.Η Ελένη Χατζίδου περιέγραψε την καθημερινότητά της από την ημέρα που έγινε μητέρα, τονίζοντας πως μέσω της κόρης της αντιλήφθηκε την ανιδιοτελή αγάπη. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «7 χρόνια μαζί. Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μου, τίποτα δεν έμεινε όπως πριν. Άλλαξαν οι φόβοι μου, οι προτεραιότητές μου, τα όνειρά μου. Άλλαξε ακόμα και ο τρόπος που αγαπάω. Γιατί πριν από εσένα ήξερα τι σημαίνει αγάπη. Αλλά δεν ήξερα ότι γίνεται να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, που η χαρά του να γίνεται χαρά σου και η στεναχώρια του να πονάει περισσότερο από τη δική σου. Μελίτα μου, εύχομαι να μεγαλώσεις και να παραμείνεις ακριβώς αυτό που είσαι σήμερα. Ένα παιδί γεμάτο φως, καλοσύνη, γέλιο και μια μεγάλη καρδιά».Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως θα έκανε ξανά τις ίδιες επιλογές στη ζωή της, αρκεί σε αυτές να συμπεριλαμβανόταν η απόκτηση της κόρης της: «Να μην φοβηθείς ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Να μην μικρύνεις ποτέ για να χωρέσεις κάπου. Να κυνηγάς αυτά που αγαπάς, να σηκώνεσαι όσες φορές πέφτεις και να θυμάσαι πάντα πόσο πολύ αξίζεις. Κι εγώ σου υπόσχομαι ένα πράγμα: όσο μεγαλώνεις και ανοίγεις τα φτερά σου, θα είμαι πάντα λίγο πιο πίσω. Όχι για να σου δείχνω τον δρόμο — αυτόν θα τον βρεις μόνη σου — αλλά για να ξέρεις πως, όποτε γυρίσεις να κοιτάξεις, η μαμά θα είναι εκεί. Χρόνια πολλά, ζωή μου. Εσύ είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ. Και αν μου έδιναν τη δυνατότητα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, θα διάλεγα όλους τους ίδιους δρόμους, ακόμα και τους δύσκολους, αρκεί στο τέλος τους να με περίμενες εσύ. Σ’ αγαπώ πιο πολύ απ’ όσο μπορείς να φανταστείς».