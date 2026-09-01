Τα σχέδια της Ζόι Κράβιτζ και του Χάρι Στάιλς για τον γάμο τους: Θέλουν να δημιουργήσουν μια όμορφη εμπειρία γι' αυτούς που αγαπούν
Τα σχέδια της Ζόι Κράβιτζ και του Χάρι Στάιλς για τον γάμο τους: Θέλουν να δημιουργήσουν μια όμορφη εμπειρία γι' αυτούς που αγαπούν
Σύμφωνα με πηγή, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής επιθυμούν η τελετή να γίνει σε στενό κύκλο και να ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι
Σε στενό κύκλο θέλουν η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλςνα είναι ο γάμος, όμως όσον αφορά στους εορτασμούς, ονειρεύονται «μεγάλα πάρτι» με μουσική και πολύ χορό.
«Η Ζόι και ο Χάρι θέλουν να έχουν ζωντανή μουσική — είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του γάμου για εκείνους», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE. «Πέρα από αυτό, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν γύρω τους τους ανθρώπους που αγαπούν και να διασκεδάσουν με τους πιο κοντινούς τους».
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, παρότι ο 32χρονος τραγουδιστής και η 37χρονη ηθοποιός είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αντιμετωπίζουν την οργάνωση του γάμου τους με αρκετά χαλαρή διάθεση. «Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί όταν πρόκειται για τις λεπτομέρειες του γάμου. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να δημιουργήσουν μια όμορφη και διασκεδαστική εμπειρία για τους ανθρώπους που αγαπούν», εξήγησε.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Απρίλιο, οκτώ μήνες αφότου ο τραγουδιστής και η ηθοποιός εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί. Οι πρώτες φήμες ότι οι δυο τους είναι μαζί κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2025, όταν απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαζέ στη Ρώμη.
Τον Μάιο Κράβιτζ βρέθηκε στο πλευρό του Στάιλς στην πρεμιέρα της περιοδείας του στο Άμστερνταμ και εθεάθη να τον επευφημεί και να χορεύει στο VIP τμήμα της Johan Cruijff Arena. «Ήταν ενθουσιασμένη που τον στήριξε στην πρώτη βραδιά στο Άμστερνταμ», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE. «Της αρέσει η μουσική του και λατρεύει να τον βλέπει να εμφανίζεται ζωντανά».
«Απλώς περνούν υπέροχα μαζί», είχε προσθέσει η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον χρόνο που περνούν μαζί στην Ευρώπη ανάμεσα στις στάσεις της περιοδείας του Στάιλς. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο τους «λειτουργούν εξαιρετικά ως ζευγάρι» και ότι ο Στάιλς είναι «πιο ευτυχισμένος από ποτέ, σύμφωνα με τους φίλους του» τους μήνες που ακολούθησαν τον αρραβώνα τους.
«Η Ζόι και ο Χάρι θέλουν να έχουν ζωντανή μουσική — είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του γάμου για εκείνους», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE. «Πέρα από αυτό, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν γύρω τους τους ανθρώπους που αγαπούν και να διασκεδάσουν με τους πιο κοντινούς τους».
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, παρότι ο 32χρονος τραγουδιστής και η 37χρονη ηθοποιός είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αντιμετωπίζουν την οργάνωση του γάμου τους με αρκετά χαλαρή διάθεση. «Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί όταν πρόκειται για τις λεπτομέρειες του γάμου. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να δημιουργήσουν μια όμορφη και διασκεδαστική εμπειρία για τους ανθρώπους που αγαπούν», εξήγησε.
Zoë Kravitz and Harry Styles Want an Intimate Ceremony but ‘Big Parties’ for their Wedding Festivities (Exclusive Source) https://t.co/LVhaXJisr7— People (@people) September 1, 2026
Τον Μάιο Κράβιτζ βρέθηκε στο πλευρό του Στάιλς στην πρεμιέρα της περιοδείας του στο Άμστερνταμ και εθεάθη να τον επευφημεί και να χορεύει στο VIP τμήμα της Johan Cruijff Arena. «Ήταν ενθουσιασμένη που τον στήριξε στην πρώτη βραδιά στο Άμστερνταμ», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE. «Της αρέσει η μουσική του και λατρεύει να τον βλέπει να εμφανίζεται ζωντανά».
«Απλώς περνούν υπέροχα μαζί», είχε προσθέσει η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον χρόνο που περνούν μαζί στην Ευρώπη ανάμεσα στις στάσεις της περιοδείας του Στάιλς. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο τους «λειτουργούν εξαιρετικά ως ζευγάρι» και ότι ο Στάιλς είναι «πιο ευτυχισμένος από ποτέ, σύμφωνα με τους φίλους του» τους μήνες που ακολούθησαν τον αρραβώνα τους.
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