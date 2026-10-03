Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για τη στέγαση μετά την ήττα Σάντσεθ στη Βουλή
Νέες διαδηλώσεις στην Ισπανία για τη στέγαση μετά την ήττα Σάντσεθ στη Βουλή
Η απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων ενίσχυσε τις πιέσεις για πρόωρες εκλογές - Η έξωση 87χρονης έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών.
Αυτό το νέο πλήγμα για τον πρωθυπουργό Σάντσεθ πυροδότησε εικασίες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Χθες Παρασκευή, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε μάταια να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πλειοψηφία για την έγκριση των μέτρων. Το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το Vox (ακροδεξιά) και το Junts (καταλανοί εθνικιστές) καταψήφισαν τις δυο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
«Ας προκηρύξει εκλογές το συντομότερο δυνατό, για το καλό της Ισπανίας», τόνισε ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, εκτιμώντας ότι ο σοσιαλιστής ηγέτης δεν έχει με το μέρος του ούτε τον λαό, ούτε το κοινοβούλιο, ύστερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.
Μετά τις δύο ψηφοφορίες στη Βουλή, το ισπανικό σωματείο ενοικιαστών προανήγγειλε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Στη Μαδρίτη, όπου ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει εδώ και μια εβδομάδα στην Πουέρτα ντελ Σολ, οι διαδηλωτές θα ξεκινήσουν το μεσημέρι από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας με προορισμό την πλατεία Θιμπέλες.
Το κύμα οργής πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε εδώ και επτά δεκαετίες, αφότου η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε θέλησε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 275%.
Αυτό το νέο πλήγμα για τον πρωθυπουργό Σάντσεθ πυροδότησε εικασίες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Cientos de socialistas se dirigen a la Puerta del Sol desde el Congreso. #EleccionesYa pic.twitter.com/Fji7hQf8Cp— España Actual (@esp_act_news) October 3, 2026
Χθες Παρασκευή, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε μάταια να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πλειοψηφία για την έγκριση των μέτρων. Το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το Vox (ακροδεξιά) και το Junts (καταλανοί εθνικιστές) καταψήφισαν τις δυο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
«Ας προκηρύξει εκλογές το συντομότερο δυνατό, για το καλό της Ισπανίας», τόνισε ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, εκτιμώντας ότι ο σοσιαλιστής ηγέτης δεν έχει με το μέρος του ούτε τον λαό, ούτε το κοινοβούλιο, ύστερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.
Μετά τις δύο ψηφοφορίες στη Βουλή, το ισπανικό σωματείο ενοικιαστών προανήγγειλε δυναμικές κινητοποιήσεις.
▶️ España vive una jornada de protesta por la crisis de viviendas desatada tras el desalojo de una adulta mayor por el aumento de renta. Cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.— Telediario CdMx (@telediario) October 3, 2026
📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @michelleliliana pic.twitter.com/5I3IAjKZ7L
Στη Μαδρίτη, όπου ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει εδώ και μια εβδομάδα στην Πουέρτα ντελ Σολ, οι διαδηλωτές θα ξεκινήσουν το μεσημέρι από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας με προορισμό την πλατεία Θιμπέλες.
Το κύμα οργής πυροδοτήθηκε από την πρόσφατη έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε εδώ και επτά δεκαετίες, αφότου η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε θέλησε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 275%.
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