Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες
Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες
Σε νέα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Instagrammer, ο αγαπημένος της ποζάρει με εκείνη και τον γιο της
Μερικές ακόμα φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στα social media. Η Instagrammer επέλεξε τον εξωτικό προορισμό για να γιορτάσει πριν από κάποιες εβδομάδες τα 33α γενέθλιά της. Μαζί με της ήταν ο γιος της, Πάρης, ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, και φίλοι της.
Ανάμεσα στα «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία ο αγαπημένος της ποζάρει με εκείνη και το παιδί της. «Χαίρομαι που ήρθες», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Ανάμεσα στα «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία ο αγαπημένος της ποζάρει με εκείνη και το παιδί της. «Χαίρομαι που ήρθες», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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