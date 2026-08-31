ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας: Επιχειρούν 7 ελικόπτερα, δείτε βίντεο

Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες
GALA
Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Μαλδίβες

Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες

Σε νέα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Instagrammer, ο αγαπημένος της ποζάρει με εκείνη και τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες
23 ΣΧΟΛΙΑ
Μερικές ακόμα φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στα social media. Η Instagrammer επέλεξε τον εξωτικό προορισμό για να γιορτάσει πριν από κάποιες εβδομάδες τα 33α γενέθλιά της. Μαζί με της ήταν ο γιος της, Πάρης, ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, και φίλοι της.

Ανάμεσα στα «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ξεχωρίζουν εκείνα στα οποία ο αγαπημένος της ποζάρει με εκείνη και το παιδί της. «Χαίρομαι που ήρθες», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.

Ακολουθεί η ανάρτησή της


Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες

Ιωάννα Τούνη: Οι αγκαλιές με τον σύντροφό της στις Μαλδίβες, δείτε εικόνες
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης