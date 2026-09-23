Στο Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ξανά στο εδώλιο ο πρώην σύντροφός της
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριακή Γρίβα Δολοφονία Αστυνομικό Τμήμα Εφετείο

Στο Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ξανά στο εδώλιο ο πρώην σύντροφός της

Ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία

Στο Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ξανά στο εδώλιο ο πρώην σύντροφός της
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Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου εισάγεται σήμερα η εν ψυχρώ δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, την 1η Απριλίου 2024, με θεατές αστυνομικούς, στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης γυναίκας από τον σύντροφο της, έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικών. Η Κυριακή «έκανε ό,τι έπρεπε». Πήγε στις αρχές, ζήτησε όπως μπορούσε, βοήθεια. Πλην όμως δεν την έλαβε. Έσβησε έξω από το Τμήμα χτυπημένη από το μαχαίρι του άντρα που μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί.

Στο εδώλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης. Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Οι δικαστές του ΜΟΔ κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ο δράστης, ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου ,φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Ομόφωνα η απάντηση τους ήταν αρνητική. Δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο.

Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα είναι το σημείο αιχμής και στην δίκη που ξεκινά, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής αρνείται καθ' ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Ήδη όπως επισημαίνουν: «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγιστου». .

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Όπως σημείωσαν σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης «ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές είναι απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη: «διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα ,όσο και την προηγουμένη».

Απαντούν ξεκάθαρα επίσης οι δικαστές, όπως έκρινε εν συνεχεία και το ΜΟΔ, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την Κυριακή «επειδή η 28χρονη διέκοψε τη σχέση τους, πριν από δύο μήνες, εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς».

Να σημειωθεί ότι ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης, σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ, για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας , η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων,καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της 'Αμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».
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