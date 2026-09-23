«Σουτιέν που εκτοξεύει μητρικό γάλα»: Αντιδράσεις για τη δημιουργία Ελληνίδας σχεδιάστριας στη Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, δείτε βίντεο

Ένα σουτιέν με ειδικά εφέ που παρέπεμπαν σε ροή μητρικού γάλακτος ήταν η δημιουργία που έκλεψε τις εντυπώσεις στη φετινή επίδειξη του ελληνικού οίκου Di Petsa στη Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
, προκαλώντας έντονη συζήτηση και διχάζοντας το κοινό στα social media.
Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια Λι-Αν Πίνοκ
, πρώην μέλος του βρετανικού συγκροτήματος Little Mix, ανέλαβε να κλείσει το σόου, παρουσιάζοντας την ιδιαίτερη δημιουργία από τη συλλογή «Holy Milk» για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2027.
Το επίμαχο κομμάτι ήταν ένα «γλυπτό σουτιέν
»με ενσωματωμένο μηχανισμό ειδικών εφέ, σχεδιασμένο να μιμείται την εικόνα της γαλουχίας.
Καθώς η Πίνοκ περπατούσε στην πασαρέλα
, ενεργοποίησε τον μηχανισμό του ρούχου, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται υγρά προς τα μοντέλα που κάθονταν γύρω της, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε μια performance γύρω από τη μητρότητα, τη φροντίδα και τη σχέση της γυναίκας με το σώμα της.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η εξήγηση της Ελληνίδας σχεδιάστριας
Όπως μεταδίδει η New York Post
, η Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, ιδρύτρια του Di Petsa με έδρα το Λονδίνο, εξήγησε ότι η δημιουργία επιχειρεί να μεταφέρει μια διαφορετική οπτική για μια από τις πιο προσωπικές εμπειρίες των γυναικών.
«Το έργο δημιουργεί ένα έντονο σχόλιο για τη μητρότητα, το σώμα και τη φροντίδα ως θέαμα, τοποθετώντας μια οικεία πράξη μέσα στον αυστηρά κατασκευασμένο κόσμο της πασαρέλας»
, ανέφερε ο οίκος.
Η ίδια η Πίνοκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία, γράφοντας στα social media πως ήταν «πιθανότατα η στιγμή που ένιωσε πιο δυνατή από ποτέ».
Αντιδράσεις στα social media
Παρά το μήνυμα που θέλησε να περάσει η δημιουργία, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ο θηλασμός δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε θέαμα.
«Θεέ μου, τι είναι αυτό;
», έγραψε ένας χρήστης σχολιάζοντας το βίντεο της εμφάνισης. Άλλος ανέφερε πως «ο θηλασμός είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής ενός παιδιού και δεν πρέπει να σεξουαλικοποιείται ή να παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο».
Υπήρχαν, ωστόσο, και διαφορετικές απόψεις, με υποστηρικτές της εμφάνισης να θεωρούν ότι η δημιουργία επιχειρεί να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τη μητρότητα, το σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται στη δημόσια σφαίρα.
Η αισθητική του Di Petsa
Ο οίκος Di Petsa είναι γνωστός για τη σύνδεση της γυναικείας φιγούρας με το νερό, τη φύση και τη μυθολογία. Η αισθητική της Δήμητρας Πέτσα συχνά κινείται ανάμεσα στη μόδα και την καλλιτεχνική performance, με δημιουργίες που έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.
Μεταξύ άλλων, ο οίκος είχε ντύσει την ηθοποιό Λόρα Χάριερ στο Met Gala του 2026 με τη δημιουργία «Liquid Bronze Wetlook», ένα φόρεμα που έδινε την αίσθηση ότι το σώμα καλύπτεται από υγρό μέταλλο.