Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζει τον σύντροφό της με τον γιο της
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Γιος

Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζει τον σύντροφό της με τον γιο της

Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου, έγραψε η Instagrammer δίπλα στο στιγμιότυπο

Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζει τον σύντροφό της με τον γιο της
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Τον σύντροφό της και τον γιο της φωτογράφισε η Ιωάννα Τούνη, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού της Instagrammer στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της, και δείχνει τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη να έχει στους ώμους τους τον μικρό Πάρη, με τους δυο τους να είναι ντυμένοι στα μαύρα. Με αφορμή την εικόνα αυτή, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε πως ο έρωτάς της για τον αγαπημένο της γίνεται πιο έντονος χάρη στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στο παιδί της. «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… Ανεκτίμητο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζει τον σύντροφό της με τον γιο της
50 ΣΧΟΛΙΑ

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