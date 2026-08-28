Η Ιωάννα Τούνη αγκαλιά με τον γιο της στις Μαλδίβες: Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκα τον «τέλειο άντρα» οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω
Η Ιωάννα Τούνη αγκαλιά με τον γιο της στις Μαλδίβες: Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκα τον «τέλειο άντρα» οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω
Η influencer φωτογραφήθηκε με τον μικρό Πάρη μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, δίπλα στη θάλασσα
Μία φωτογραφία από τις Μαλδίβες όπου είχε ταξιδέψει για τα 33α γενέθλιά της ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, στην οποία πόζαρε αγκαλιά με τον γιο της, επισημαίνοντας πως επειδή δεν έβρισκε τον «τέλειο άντρα», αποφάσισε να τον γεννήσει.
Η influencer που απέκτησε τον μικρό Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, φορώντας καφέ μπικίνι και ένα τζιν παντελόνι, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, ο οποίος χαμογελούσε στην κάμερα και άλλαζε εκφράσεις σε κάθε κλικ.
Στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη σημείωσε όλο νόημα: «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον "τέλειο άντρα" οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η influencer που απέκτησε τον μικρό Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, φορώντας καφέ μπικίνι και ένα τζιν παντελόνι, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, ο οποίος χαμογελούσε στην κάμερα και άλλαζε εκφράσεις σε κάθε κλικ.
@protothema.gr
📸Η influencer που απέκτησε τον μικρό Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, φορώντας καφέ μπικίνι και ένα τζιν παντελόνι, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, ο οποίος χαμογελούσε στην κάμερα και άλλαζε εκφράσεις σε κάθε κλικ. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη σημείωσε όλο νόημα: «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον "τέλειο άντρα" οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».
Δείτε τις φωτογραφίες
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