Η Ιωάννα Τούνη αγκαλιά με τον γιο της στις Μαλδίβες: Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκα τον «τέλειο άντρα» οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω

📸Η influencer που απέκτησε τον μικρό Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα, φορώντας καφέ μπικίνι και ένα τζιν παντελόνι, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, ο οποίος χαμογελούσε στην κάμερα και άλλαζε εκφράσεις σε κάθε κλικ. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece