Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στον Καρέα

Πώς η Χατζηγεωργίου Α.Ε. επαναπροσδιορίζει την αγορά: Η άνοδος των πωλήσεων και οι στόχοι για το 2027
Για το 2027 η εταιρεία επιδιώκει μια υγιή, ρεαλιστική και κερδοφόρα πορεία, η οποία θα ενισχύσει το μερίδιό της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται
Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλους βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στους δρόμους γύρω από Παγκράτι, Βύρωνα και Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 23, 2026
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.