Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στον Καρέα
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στον Καρέα

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των οδηγών στην Αττική το πρωί της Τετάρτης, καθώς αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου

Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στον Καρέα
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Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί της Τετάρτης σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.

Αναλυτικότερα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται από νωρίς στον Κηφισό, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής είναι η εικόνα από το Google Maps, όπου οι περισσότεροι βασικοί οδικοί άξονες εμφανίζονται «κόκκινοι».

Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στον Καρέα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τα 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κλείσιμο
Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλους βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στους δρόμους γύρω από Παγκράτι, Βύρωνα και Κατεχάκη.

Την κατάσταση επιβαρύνει και τροχαίο στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της Λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα προς το κέντρο, όπου μετά από σύγκρουση τεσσάρων ΙΧ οχημάτων καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή του Βύρωνα.
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