Η Εύα Μέντες έδειξε το τατουάζ που έχει κάνει για τον Ράιαν Γκόσλινγκ: Είναι το μόνο που έχω
Η Εύα Μέντες έδειξε το τατουάζ που έχει κάνει για τον Ράιαν Γκόσλινγκ: Είναι το μόνο που έχω
Η ηθοποιός έχει στο εσωτερικό του καρπού της τη φράση «de Gosling», που σημαίνει «του Γκόσλινγκ»
Το τατουάζ στον καρπό της, αφιερωμένο στον σύζυγό της, Ράιαν Γκόσλινγκ, έδειξε η Εύα Μέντες, εξηγώντας ότι είναι το μοναδικό που έχει κάνει.
Η 52χρονη ηθοποιός έκανε μία δημοσίευση την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Instagram, παρουσιάζοντας το σχέδιο που έχει στο χέρι της, μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών. Ανάμεσα στα σχόλια που έκαναν οι θαυμαστές της, απάντησε σε ορισμένα, εξηγώντας μεταξύ άλλων τη σημασία του τατουάζ.
Στον καρπό της Μέντες είναι γραμμένη η φράση «de Gosling», η οποία μεταφράζεται ως «του Γκόσλινγκ» και αποτελεί έκφραση που χρησιμοποιείται στην ισπανόφωνη κουλτούρα. Η ηθοποιός φαίνεται στις εικόνες να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου και να σηκώνει το χέρι της προς την κάμερα, με το τατουάζ να είναι ευδιάκριτο. «Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε η ηθοποιός, απαντώντας σε θαυμαστή που σχολίασε θετικά το τατουάζ της.
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Η Μέντες είχε δείξει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τατουάζ στα social media τον Σεπτέμβριο του 2022, χωρίς όμως να εξηγήσει τότε δημόσια τι συμβόλιζε. Εκείνη την περίοδο δεν είχε επιβεβαιώσει ούτε τον γάμο της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, γεγονός που είχε οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με την προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» το 2013 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Έσμε και τη 10χρονη Αμάντα.
Τον Νοέμβριο του 2022, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τον γάμο τους κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην αυστραλιανή εκπομπή «Today». Αναφερόμενη στον Γκόσλινγκ, είχε πει: «Όλοι είναι τόσο φιλόξενοι εδώ, και ο σύζυγός μου, Ράιαν, είναι εδώ, και περνάμε υπέροχα». Εκείνη την περίοδο ο Γκόσλινγκ βρισκόταν στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «The Fall Guy».
Ο ηθοποιός έχει επίσης κάνει κατά καιρούς δημόσιες αναφορές στη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της «Barbie» το 2023, ο ίδιος εμφανίστηκε φορώντας ένα κολιέ με το γράμμα «E», με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά της Barbie. Όταν το «Entertainment Tonight» τον ρώτησε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς τι αντιπροσώπευε το γράμμα, απάντησε: «Εύα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 52χρονη ηθοποιός έκανε μία δημοσίευση την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Instagram, παρουσιάζοντας το σχέδιο που έχει στο χέρι της, μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών. Ανάμεσα στα σχόλια που έκαναν οι θαυμαστές της, απάντησε σε ορισμένα, εξηγώντας μεταξύ άλλων τη σημασία του τατουάζ.
Στον καρπό της Μέντες είναι γραμμένη η φράση «de Gosling», η οποία μεταφράζεται ως «του Γκόσλινγκ» και αποτελεί έκφραση που χρησιμοποιείται στην ισπανόφωνη κουλτούρα. Η ηθοποιός φαίνεται στις εικόνες να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου και να σηκώνει το χέρι της προς την κάμερα, με το τατουάζ να είναι ευδιάκριτο. «Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ», έγραψε η ηθοποιός, απαντώντας σε θαυμαστή που σχολίασε θετικά το τατουάζ της.
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Η Μέντες είχε δείξει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τατουάζ στα social media τον Σεπτέμβριο του 2022, χωρίς όμως να εξηγήσει τότε δημόσια τι συμβόλιζε. Εκείνη την περίοδο δεν είχε επιβεβαιώσει ούτε τον γάμο της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, γεγονός που είχε οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με την προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» το 2013 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Έσμε και τη 10χρονη Αμάντα.
Τον Νοέμβριο του 2022, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τον γάμο τους κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην αυστραλιανή εκπομπή «Today». Αναφερόμενη στον Γκόσλινγκ, είχε πει: «Όλοι είναι τόσο φιλόξενοι εδώ, και ο σύζυγός μου, Ράιαν, είναι εδώ, και περνάμε υπέροχα». Εκείνη την περίοδο ο Γκόσλινγκ βρισκόταν στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της ταινίας «The Fall Guy».
Ο ηθοποιός έχει επίσης κάνει κατά καιρούς δημόσιες αναφορές στη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της «Barbie» το 2023, ο ίδιος εμφανίστηκε φορώντας ένα κολιέ με το γράμμα «E», με τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά της Barbie. Όταν το «Entertainment Tonight» τον ρώτησε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς τι αντιπροσώπευε το γράμμα, απάντησε: «Εύα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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