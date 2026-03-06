Η έκπληξη του Γκόσλινγκ στη Μέντες για τα γενέθλιά της, έκαναν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 10 χρόνια
GALA
Εύα Μέντες Ράιαν Γκόσλινγκ Έκπληξη Γενέθλια

Η έκπληξη του Γκόσλινγκ στη Μέντες για τα γενέθλιά της, έκαναν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 10 χρόνια

Η ηθοποιός ξεκίνησε να φιλά τον σύζυγό της για να τον ευχαριστήσει για την τρυφερή του κίνηση - Δείτε βίντεο

Η έκπληξη του Γκόσλινγκ στη Μέντες για τα γενέθλιά της, έκαναν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 10 χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία έκπληξη έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ για τα γενέθλια της Εύα Μέντες στην τηλεόραση, με το ζευγάρι να κάνει την πρώτη του κοινή εμφάνιση στον «αέρα» μετά από δέκα χρόνια.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και είχε ετοιμάσει μία μικρή γιορτή για τη σύζυγό του, η οποία δεν είχε ιδεά τι την περίμενε. Η Εύα Μέντες βρισκόταν στα παρασκήνια όταν ο Ράιαν Γκόσλινγκ ζήτησε να τη φωνάξουν για να βρεθεί και εκείνη μπροστά στις κάμερες. Την πήρε από το χέρι και ξαφνικά εμφανίστηκε από πίσω της μία μπάντα με ένα πανό που έγραφε ευχές για τα 52α γενέθλια της ηθοποιού και της τραγούδησαν όλοι μαζί. Στη συνέχεια το πλατό γέμισε με κομφετί και η εορτάζουσα αγκάλιασε τον σύζυγό της και ξεκίνησε να τον φιλά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την τρυφερή του κίνηση.

Δείτε το βίντεο


Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες είναι ζευγάρι από τον Σεπτέμβριο του 2011, όπου έπαιξαν μαζί στην ταινία «Στο Τέλος του Δρόμου». Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, γεννημένες τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Απρίλιο του 2016.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης