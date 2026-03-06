Η έκπληξη του Γκόσλινγκ στη Μέντες για τα γενέθλιά της, έκαναν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 10 χρόνια
Η ηθοποιός ξεκίνησε να φιλά τον σύζυγό της για να τον ευχαριστήσει για την τρυφερή του κίνηση - Δείτε βίντεο
Μία έκπληξη έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ για τα γενέθλια της Εύα Μέντες στην τηλεόραση, με το ζευγάρι να κάνει την πρώτη του κοινή εμφάνιση στον «αέρα» μετά από δέκα χρόνια.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και είχε ετοιμάσει μία μικρή γιορτή για τη σύζυγό του, η οποία δεν είχε ιδεά τι την περίμενε. Η Εύα Μέντες βρισκόταν στα παρασκήνια όταν ο Ράιαν Γκόσλινγκ ζήτησε να τη φωνάξουν για να βρεθεί και εκείνη μπροστά στις κάμερες. Την πήρε από το χέρι και ξαφνικά εμφανίστηκε από πίσω της μία μπάντα με ένα πανό που έγραφε ευχές για τα 52α γενέθλια της ηθοποιού και της τραγούδησαν όλοι μαζί. Στη συνέχεια το πλατό γέμισε με κομφετί και η εορτάζουσα αγκάλιασε τον σύζυγό της και ξεκίνησε να τον φιλά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την τρυφερή του κίνηση.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες είναι ζευγάρι από τον Σεπτέμβριο του 2011, όπου έπαιξαν μαζί στην ταινία «Στο Τέλος του Δρόμου». Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, γεννημένες τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Απρίλιο του 2016.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
