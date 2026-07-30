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Η Εύα Μέντες στήριξε δημόσια τον Ράιαν Γκόσλινγκ για τον ρόλο του Ghost Rider
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Εύα Μέντες Ράιαν Γκόσλινγκ

Η Εύα Μέντες στήριξε δημόσια τον Ράιαν Γκόσλινγκ για τον ρόλο του Ghost Rider

Η ηθοποιός συμμετείχε στην ομώνυμη ταινία του 2007 με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ - Είχε υποδυθεί τη σύντροφό του

Η Εύα Μέντες στήριξε δημόσια τον Ράιαν Γκόσλινγκ για τον ρόλο του Ghost Rider
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Η Εύα Μέντες υποστήριξε τον ρόλο του ως Ghost Rider που θα υποδυθεί ο σύζυγός της, Ράιαν Γκόσλινγκ σε νέα ταινία βασισμένη στον χαρακτήρα.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα ενταχθεί στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel στο επερχόμενο κινηματογραφικό έργο, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει το 2028.

Η Εύα Μέντες έχει επίσης μια σύνδεση με τον χαρακτήρα, καθώς πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη ταινία του 2007 με υπερήρωες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ηθοποιός υποδύθηκε τη σύντροφο του Ghost Rider, Ροξάν Σίμσον.

Η Μέντες κοινοποίησε βίντεο θαυμαστών που δημιουργήθηκε για την προβολή της συμμετοχής του Ράιαν Γκόσλινγκ στην επερχόμενη ταινία Ghost Rider. Αναφερόμενη στον ρόλο της στην ταινία του 2007, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram: «Με αγάπη, Ρόξι».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eva Mendes (@evamendes)


Ο νέος ρόλος του Γκόσλινγκ ανακοινώθηκε στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο την Κυριακή.

Ο ηθοποιός είπε ότι είναι ένας χαρακτήρας που «ήθελε να υποδυθεί εδώ και πολύ καιρό». O Ghost Rider (Τζόνι Μπλέιζ) ριψοκίνδυνος κασκαντέρ, αναβάτης μηχανών πούλησε την ψυχή του για να σώσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και έγινε κυνηγός για τον διάβολο.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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